هيومن رايتس ووتش تتهم الامم المتحدة ب”التواطؤ” في ابعاد اللاجئين الافغان من باكستان

كابول – أ ف ب – اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر الاثنين في كابول، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ب”التواطؤ” في عمليات الابعاد الجماعية للاجئين الأفغان من باكستان.

وقالت المنظمة ان حوالى 600 الف لاجىء يقيم بعضهم منذ عقود في باكستان عادوا في النصف الثاني من 2016 في أغلب الاحيان تحت ضغط الشرطة والسلطات الباكستانية التي انتهكت بذلك حقوقهم، الى بلدهم الذي ما زال يشهد معارك دفعت نصف مليون مدني الى الفرار من بيوتهم العام الماضي.

ورأت المنظمة انه بمضاعفتها التعويض المقدم للذين يعودون من باكستان، من 200 الى 400 دولار لكل شخص في حزيران/يونيو 2016، “تشجع″ المفوضية على “اعادة الافغان الى بلدهم”، واصبحت “متواطئة بحكم الأمر الواقع في انتهاك” حقوقهم بموجب القانون الدولي.

وصرح جيري سمبسون الباحث في هيومن رايتس ووتش، انه “على وكالة الامم المتحدة للاجئين الكف عن التوهم بأن العودة القسرية الجماعية للاجئين الافغان من باكستان هي عودة جماعية طوعية”.

وأضاف انه “اذا كانت المفوضية السامية للاجئين تشعر ان تقديم اموال الى اللاجئين العائدين هو الطريقة المثلى لمساعدتهم على البقاء في افغانستان، فيجب على الاقل ان توضح ان عودتهم لا تعتبر طوعية”.

وأكدت هيومن رايتس ووتش في التقرير الذي يحمل عنوان “قمع في باكستان وتواطؤ من الامم المتحدة: عملية الطرد الواسعة للاجئين الافغان” ان “المفوضية السامية (للامم المتحدة) التزمت الصمت في مواجهة عمليات الطرد على نطاق واسع بدون ان تشير ولو لمرة واحدة الى ان هؤلاء المبعدين يهربون اولاً من تجاوزات الشرطة”.

وتابعت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان “بدلاً من ذلك، تحدثت (الامم المتحدة) علناً عن عمليات اعادة طوعية وبمساعدة” للاجئين الافغان الى بلدهم.

ورفضت المفوضية السامية للاجئين هذه الاتهامات. وقالت في بيان انها “تشاطر هيومن رايتس ووتش قلقها بشأن الضغوط التي مورست على الافغان الصيف الماضي واثرت على عمليات اعادتهم، لكنها لا توافق على نتائج هذا التقرير الاخير”.

وأضافت انه “بين العوامل العديدة لذلك (…) ضغوط السلطات عبر شن عمليات امنية على الحدود وتبدل المواقف لدى المجتمع المضيف والشكوك المرتبطة بتجديد بطاقات الهوية التي تمنح للاجئين وصعوبات اقتصادية ومراقبة اكثر صرامة للحدود نؤثر على التجارة والعلاقات الأسرية”.

وأكد مسؤولو المفوضية في باكستان من جهتهم ان “عوامل عدة” شجعت على عودة اعداد كبرى، بما في ذلك “الدعوات الى العودة التي اطلقتها الحكومة الافغانية”. وأكدوا في بيان ان المفوضية “لم تتوقف عن ابلاغ الافغان بحقوقهم”.

- دوامة عنف -

لم ترد الحكومة الباكستانية على هذا التقرير حتى الآن. وقد أرجأت باكستان التي تستضيف هؤلاء اللاجئين منذ اربعة عقود، مرات عدة المهلة الاخيرة لعودتهم الى بلدهم التي حددت الآن بكانون الاول/ديسمبر 2017.

ويقيم بعض اللاجئين الافغان في باكستان منذ الغزو السوفياتي لافغانستان في 1979.

وقالت هيومن رايتس ووتش انه بين الذين اعيدوا الى افغانستان “هناك 360 الف شخص سجلوا من قبل كلاجئين” لدى المفوضية، مما يعني للمنظمة “انها اكبر عملية اعادة قسرية في العالم في السنوات الاخيرة”.

الى ذلك، دخل اكثر من مئتي الف لاجىء سري ايضاً الى افغانستان إلا أن مهمة المفوضية السامية للاجئين لا تغطيهم نظرياً .

وقالت المنظمة ان “هؤلاء عليهم الآن مواجهة دوامة عنف في افغانستان” البلد الذي يشهد نزاعاً ويعاني من غياب الامن والفقر وقد يتعرضون فيه لعمليات تهجير جديدة.

ونقلت هيومن رايتس ووتش شهادة شاب في السادسة والعشرين عاد الى كابول مع زوجته وابنيهما. وقال “في تموز/يوليو، جاء 11 شرطياً الى منزلي في الساعة الثالثة صباحاً. القوا كل شىء على الارض (…) وسرقوا كل اموالنا وامرونا بمغادرة باكستان”.

وجمعت وكالة فرانس برس ايضاً روايات لأشخاص اعيدوا الى افغانستان بعد طردهم من بيوتهم او من اعمالهم وافرغت حساباتهم المالية او اغلقت، او اغلقت مدارس ابنائهم.

وتذكر المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان بان المفوضية السامية للاجئين اغلقت في تشرين الثاني/نوفمبر دفع اموال مشيرة الى صعوبات في ماليتها. لكنها قالت انها ستستأنف دفع الاموال في الاول من آذار/مارس.

وأضافت انه “على الرغم من البعد الانساني لهذا الدعم، ستكون المفوضية السامية للاجئين من جديد شريكة في سياسة الطرد هذه”.

ورأت هيومن رايتس ووتش انه يعود الى “مانحي الاموال الدوليين التدخل لحث الحكومة والامم المتحدة على حماية اللاجئين الافغان الذين ما زالوا موجودين في باكستان”.

وتتحدث ارقام نشرت العام الماضي عن نحو 2,5 مليون لاجىء افغاني في باكستان مسجلين او غير مسجلين لدى الامم المتحدة، مما يجعل من باكستان ثالث اكبر بلد في العالم يستضيف لاجئين، كما تقول المفوضية السامية للاجئين.