مصادر فلسطينية: مقتل عامل داخل نفق “تجاري” على الحدود مع مصر

غزة – د ب أ – أعلنت مصادر فلسطينية مقتل عامل فلسطيني الاثنين داخل نفق تجاري للتهريب على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وذكرت المصادر أن العامل في العشرينات من عمره، وقضى داخل نفق غمرته مياه الأمطار، وجرى انتشاله جثة هامدة.

وكان عاملان قتلا في التاسع من الشهر الجاري داخل نفق للتهريب على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وفي حينه، قالت حركة “حماس″ الإسلامية إن العاملين “قضيا في قصف على الحدود المصرية الفلسطينية في رفح”، من دون أن تحمل جهة محددة المسؤولية عن ذلك.

وكان العمل في الأنفاق بين قطاع غزة ومصر تراجع بشدة منذ صيف عام 2013 بعد حملة مشددة للجيش المصري تخللها هدم مئات الأنفاق التي كانت مصدراً لتهريب السلع في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ منتصف العام .2007

يأتي ذلك، فيما واصلت السلطات المصرية اليوم فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة في الاتجاهين لليوم الثالث على التوالي أمام الحالات الإنسانية من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات.