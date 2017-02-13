الرئيس المصري يؤكد على تميز العلاقات بين مصر ولبنان

القاهرة – د ب أ – أكد الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، الاثنين، تميز العلاقات التي تجمع مصر ولبنان، قائلاً “علاقة بلدينا ما هي إلا تتويج للتواصل القائم بين الشعبين المصري واللبناني، لما لهما من حضارة بالغة على عمق التاريخ، أسفرت عن ترابط قوى واتفاق فى الرؤى بشأن القضايا المختلفة”.

وهنأ الرئيس السيسي، فى مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني ميشال عون عقب مباحثتهما في القاهرة، الشعب اللبناني على نجاح لبنان فى استكمال الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة المواطن اللبناني.

وقال السيسي، إن مصر سعت دوماً على الحفاظ على الدولة اللبنانية، وتواصلت مع مختلف القوى اللبنانية من أجل الحوار. وأضاف أن مصر ستواصل دعم لبنان الشقيقة على كل الأصعدة. وأشار إلى أنه بحث مع نظيره اللبناني ميشال عون سبل دعم العلاقات بين الدولتين ولا سيما في المجال الاقتصادي وكذلك التواصل مع الدول الإفريقية.

ونوه إلى أن الحوار تطرق إلى سبل دعم مصر للمؤسسات اللبنانية وبحث القضايا البارزة على الساحة الإقليمية ومن بينها قضايا مكافحة الإرهاب وقضية اللاجئين.

من جانبه دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الرئيس السيسي، لزيارة لبنان ورحب الرئيس المصري بالدعوة مؤكدا ًأنه سيزور لبنان قريباً.