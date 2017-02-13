رئيس حكومة الوفاق الليبية يصل إلى القاهرة وسط أنباء عن احتمال عقد لقاء مع حفتر

القاهرة – د ب أ – وصل فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية إلى القاهرة الاثنين، في زيارة تستمر ليومين يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية.

وكانت “بوابة أفريقيا الإخبارية” نقلت عن مصدر عسكري أن القائد العام لما يعرف باسم “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر سيصل اليوم إلى القاهرة، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاَ.

ونقلت البوابة عن مصادر دبلوماسية توقعها أن يتم عقد اجتماع بين الجانبين.