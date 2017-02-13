إردوغان يدين قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة ويصفه بالاستفزاز

أنقرة – رويترز – أدان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين، قرار إسرائيل زيادة المستوطنات في الضفة الغربية ووصفه بأنه “استفزاز مطلق”.

وأعلنت إسرائيل عن خطط الشهر الماضي لبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وقننت كذلك بأثر رجعي نحو أربعة آلاف وحدة بنيت على أراض فلسطينية خاصة وهو تحرك أثار إدانة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أدلى الرئيس التركي بهذه التصريحات خلال زيارة رسمية له للبحرين. وبث التلفزيون التركي التصريحات على الهواء مباشرة. وطبعت تركيا وإسرائيل العلاقات بعد ست سنوات من القطيعة عندما قتل عشرة نشطاء أتراك مؤيدون للفلسطينيين على يد قوات إسرائيلية خاصة تطبق حصاراً بحرياً على قطاع غزة.