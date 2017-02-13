إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا وسط مخاوف من خلل في أحد مرافق سد كبير

لوس أنجليس - د ب أ – أعلن حاكم كاليفورنيا حالة الطوارئ في ثلاثة أقاليم شمالي الولاية ، وذلك بعدما تسبب خلل يهدد بانهيار مرفق لتصريف المياه في حالة الطوارئ ملحق بأحد أكبر السدود في الولايات المتحدة.

وقال حاكم الولاية جيري براون في بيان “لقد أجريت اتصالات وثيقة مع مسؤولي الطوارئ المعنيين بالأمر في أوروفيلي على مدار مطلع الأسبوع ، ومن الواضح أن الظروف معقدة وتتغير بشكل سريع″.

كان المسؤولون في إقليم بوتي قد اضطروا لاستخدام مرفق تصريف الطوارئ المساعد في سد أوروفيل دام بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في كانون ثان/يناير وشباط/فبراير في ارتفاع مستويات المياه إلى أقصى حد في بحيرة السد ، حسب بيان حاكم الولاية.

ولكن سرعان ما اكتشف المسؤولون أن قناة التصريف الاحتياطية (125 كيلومتراً تقريباً شمال ساكرامنتو) معرضة للانهيار بسبب عوامل تعرية خطيرة ، ما أسفر عن إجلاء عشرات الآلاف من السكان من المنطقة .

وتم إعلان حالة الطوارئ في أقاليم بوتي وسوتر ويوبا.

وقال براون :”توجه الولاية جميع الفرق والموارد اللازمة للتعامل مع الوضع شديد الخطورة”.

وصدرت الأوامر لنحو 188 ألف شخص بإخلاء منازلهم.

وذكرت صحيفة “ساكرامنتو بي” أن السكان الذين أسرعوا بالفرار من المناطق منخفضة المستوى تسببوا في ازدحام الطرق الرئيسية المحلية ومحطات التزود بالوقود ، كما توجه البعض إلى الفنادق دون حجز مسبق.

وعند إصدار أوامر الإخلاء الأولية ، كتبت إدارة الموارد المائية في كاليفورنيا على تويتر الساعة 0445 مساء الأحد (0045 اليوم بتوقيت جرينتش) إن قناة تصريف المياه المخصصة للطوارئ يمكن أن تنهار “خلال الساعة المقبلة”.

وفي الساعات التالية لذلك ، خفضت الإدارة نسبة المياه في قناة تصريف المياه الرئيسية الملحقة بالسد ، في محاولة “لتفادي المزيد من التعرية في الجزء العلوي من قناة تصريف الطوارئ” ، حسبما أفادت الإدارة في بيان.

وذكرت الإدارة أن فجوة كبيرة ظهرت الأسبوع الماضي في قناة التصريف الرئيسية قد تسببت في استخدام القناة الاحتياطية المخصصة للطوارئ ، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدامها في تاريخ السد الذي يبلغ عمره 48 عاماً .

ويبلغ طول السد نحو 235 متراً ، وهو الأطول في الولايات المتحدة.

كانت ولاية كاليفورنيا قد واجهت جفافا خلال الأعوام الماضية ، ولكنها شهدت أمطاراً غزيرة وتساقط للثلوج هذا الشتاء.