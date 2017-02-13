نجاة مسؤولين أمنيين اثنين من محاولة اغتيال في إب اليمنية

صنعاء – د ب أ – أفادت مصادر محلية يمنية، الاثنين، بنجاة مسؤولين أمنيين اثنين من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في مدينة إب وسط البلاد.

وقالت المصادر، إن انفجارا بعبوة ناسفة استهدف سيارة كانت تقل العقيد أحمد الجمرة قائد قوات الأمن المركزي بمحافظة إب والعقيد محمود محسن مدير البحث الجنائي بالمحافظة نفسها.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار وقع أثناء مرور السيارة بالقرب من جامعة إب الحكومية وسط المدينة، ما أسفر عن جرح ثلاثة من المرافقين، دون أن يتعرض المسؤولان لأي أذى.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.