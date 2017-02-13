الرئيس اللبناني: العلاقات بين القاهرة وبيروت ليس لها نظير

القاهرة - د ب أ – قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه لم يأت إلى القاهرة بغرض تطوير العلاقات المصرية اللبنانية، وإنما جاء بغرض التأكيد على تلك العلاقة التي ليس لها نظير.

وأكد عون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين عقب انتهاء المباحثات الثنائية بينهما، أن بيروت تعول كثيراً في حل قضايا المنطقة على الدور المصري بقيادة الرئيس السيسي، ولاسيما القضية السورية والتي ألقت بحملها على دول الجوار وفي مقدمتها لبنان.

من ناحية أخرى نوه عون إلى توافق القاهرة وبيروت على التوصل لحل للقضية السورية، وذلك بوقف كافة أشكال العنف وحل القضية ببعد سياسي.

وشدد عون على أن الإرهاب ليس له عقيدة لأن عقيدته هي القتل والإبادة.