منظمة التعاون الإسلامي تدين ” قانون منع الأذان” في مدينة القدس

الرياض - د ب أ – أدانت منظمة التعاون الإسلامي مصادقة الحكومة الإسرائيلية على ما يسمى بـ “قانون منع الأذان” في مدينة القدس، مؤكدة أن هذا (القانون)يعد انتهاكاً خطيراً للمعاهدات الدولية التي تضمن حرية العبادة، والحق في ممارسة الشعائر الدينية.

وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له الاثنين، أن هذه السياسات والقوانين العنصرية والباطلة تجسد عدواناً على الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة.

وحذر العثيمين في الوقت نفسه، من “التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي من شأنها أن تُغذي التطرف، وتُهدد بإشعال صراع ديني”.

ودعا العثيمين المجتمع الدولي إلى “العمل من أجل حمل إسرائيل على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية”.