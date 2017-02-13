قوات الحشد الشعبي تفشل هجوم للجهاديين غرب الموصل

بغداد – أ ف ب – افشلت قوات الحشد الشعبي مساء الاثنين، هجوماً شنه ضدها تنظيم الدولة الاسلامية قرب بلدة تلعفر (غرب الموصل) في محاولة “للهرب باتجاه الحدود السورية”، حسبما اعلن متحدث رسمي الاثنين.

وقال النائب احمد الاسدي، ان “عصابات داعش الارهابية شنت عند 19,00 (16,00 ت غ) من الاحد هجوماً على مناطق عين طلاوي وعين الحصان والشرايع (جميعها جنوب غرب تلعفر)”، موضحاً ان “ابطال الحشد الشعبي تصدوا لهذا الهجوم الذي استمر قرابة ست ساعات “.

واكد الاسدي “فشل الهجوم الذين كان محاولة لفتح ثغرة لتهريب بعض القيادات باتجاه الحدود السورية ولاذ الباقون بالفرار باتجاه تلعفر” التي تقع على بعد 55 كلم الى الغرب من مدينة الموصل.

واضاف ان “قوات الحشد الشعبي تمكنت بمساندة طيران الجيش من تدمير 17 عجلة وقتل قرابة خمسين ارهابياً بينهم اثنان من قياديي داعش”.

ونقل بيان لخلية الاعلام الحربي ان “تنظيم داعش الاجرامي (…) استخدم الدبابات خلال الهجوم”، مؤكداً في الوقت نفسه فشل الهجوم ومقتل نفس عدد الجهاديين وتدمير خمسين عجلة مفخخة.

وشارك في العملية فصائل من الحشد الشعبي، ابرزها بدر وكتائب حزب الله ولواء علي الاكبر وسرايا الجهاد ولواء الحشد التركماني، وفقا للاسدي.

ورجح الاسدي تنفيذ عملية تحرير تلعفر من قبضة الجهاديين تزامناً مع انطلاق عملية تحرير الجانب الغربي من مدينة الموصل.

واوضح الاسدي ان قوات عراقية اغلبها من الحشد الشعبي، تفرض حالياً حصاراً مشدداً على تلعفر من ثلاث جهات شمالية وغربية وجنوبية.

وتزامن الهجوم مع مواصلة قوات عراقية تنفيذ عملية انطلقت في 17 من تشرين الاول/اكتوبر، لاستعادة السيطرة على الموصل ثاني اكبر مدن واخر اكبر المعاقل في العراق، من قبضة الجهاديين.

ولعبت قوات الحشد الشعبي واغلبها فصائل شيعية مدعومة من ايران، دوراً مهماً الى جانب قوات الامن خلال معارك استعادة مدن مهمة ومناطق واسعة من سيطرة الجهاديين خلال الفترة الماضية.