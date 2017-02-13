هروب 4 قياديين بـ”الدولة” من سجن للجيش العراقي في الرمادي

الأنبار – الاناضول – كشف مسؤول أمنى حكومي عراقي، في محافظة الأنبار (غرب)، الإثنين، عن هروب أربعة قياديين بتنظيم “الدولة الاسلامية”، من أحد سجون الجيش، شمالي الرمادي مركز المحافظة.

وأوضح راجع العيساوي، عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، أن “قياديين من داعش وعددهم أربعة إرهابيين نجحوا صباح اليوم، في الهروب من سجنٍ داخل مقر اللواء الثامن للجيش العراقي شمال الرمادي بمحيط مركز المدينة”.

وأضاف العيساوي، أن “أحد القياديين محكوم عليه بالإعدام لتورطه بقتل مدنيين ومنتسبين اللأجهزة الأمنية أيضا فضلا عن تفجير منازلهم وتفجير البنى التحتية بالأنبار ايضاً”.

وبيّن أن “القياديين الهاربين جنسياتهم عراقية وتم اعتقالهم بعد تحرير الرمادي مطلع 2016″.

وطالب المصدر “رئيس الوزراء حيدر العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق في هروب القياديين فضلا عن نشر قوات للبحث عنهم والقاء القبض عليهم”.

يذكر أن اللواء الثامن هو مقر عسكري لقوات الجيش العراقي ويتواجد فيه سجن صغير لاحتجاز الإرهابيين الذين يتم القبض عليهم بالأنبار.