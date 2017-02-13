الكرملين: مبعوث بوتين الخاص بسوريا يرأس الوفد الروسي لأستانة

موسكو - الأناضول - قال مبعوث الكرملين الخاص بالشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص بسوريا ألكسندر لافرينتييف سيرأس الوفد الروسي إلى الجولة الثانية من المباحثات حول سوريا التي ستجرى في العاصمة الكازاخية أستانة.

وأضاف بوغدانوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية للأنباء، إنه يعتقد أن نظام الأسد سيرسل نفس الوفد الذي حضر الجولة الأولى، ليشارك في الجولة الثانية من المحادثات التي ستجرى يومي 15 و16 فبراير/ شباط الجاري.

وقال بوغدانوف إن وفودا تمثل تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري والمعارضة السورية المسلحة ستشارك في الجولة الثانية مثلما حدث في الجولة الأولى، وأعرب عن أمله في أن ترسل الولايات المتحدة ممثلين لها ليشاركوا بصفة مراقبين.

وأشار بوغدانوف أن محادثات بشأن سوريا ستعقد على مستوى وزراء الخارجية في البرامج الدولية التي ستنظم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن واشنطن لم تشارك في الجولة الأولى من مباحثات أستانة، التي عقدت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، بالرغم من دعوتها للمشاركة كعضو مراقب.

وبررت واشنطن عدم مشاركتها آنذاك، بـ”انشغال الإدارة الجديدة للبلاد بإتمام العملية الانتقالية للسلطة”.

يذكر أن اجتماع أستانة الذي انعقد في 23 و24 يناير/ كانون ثان الماضي، خرج باتفاق تركيا وروسيا وإيران، على إنشاء آلية مشتركة للمراقبة من أجل ضمان تطبيق وترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا.