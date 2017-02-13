الأمم المتحدة: أكثر من 5 ملايين نسمة في جنوب السودان يحتاجون المساعدة الغذائية

جوبا - د ب أ – قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الاثنين، إن نحو 2ر5 مليون شخص يفتقدون الأمن الغذائي في جنوب السودان ، ويمثل هذا العدد نحو نصف السكان .

وقال فرانك نياكايرو ،المتحدث باسم المكتب في جنوب السودان، إن هذا العدد يشمل 9ر4 مليون شخص من مواطني جنوب السودان و260 ألف لاجئ في السودان والكونغو وإثيوبيا ، والذين يقيمون في جنوب السودان منذ خمسة أعوام تقريباً .

وأعاقت فترات الجفاف والفيضانات التي تعزى لتغير المناخ الزراعة ، ولكن نقص الغذاء يعود إلى حد كبير أيضاً إلى النزاع العسكري الذي طحن الدولة منذ كانون أول/ديسمبر 2013 وأسفر عن نزوح 4ر3 ملايين شخص.

وأفاد يوجين أوسو ،منسق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان التابع للأمم المتحدة، بأن “الوضع الإنساني في جنوب السودان قد تدهور بشكل كبير بسبب مزيج مدمر من الصراع والتدهور الاقتصادي والصدمات المناخية” .

وأودت الصراعات بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وطلبت المنظمات الإنسانية جمع 6ر1 مليار دولار لتوفير الأغذية والمساعدات الأخرة في جنوب السودان خلال عام 2017 .

ومن ناحية أخرى تجتاح موجة جفاف تزداد سوءاً كل من الصومال وإثيوبيا وكينيا ، حيث يواجه أكثر من 11 مليون شخص الجوع الشديد ،حسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.