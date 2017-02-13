الجيش السوري يتقدم نحو تدمر في محاولة لاستعادتها من تنظيم الدولة

موسكو – د ب أ – أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، أن القوات الحكومية السورية باتت على بعد 20 كيلومتراً من تدمر، في محاولة منها لاعادة السيطرة على المدينة الاثرية الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية.

وقد قامت روسيا، وهي الداعم العسكري الرئيسي للنظام الحاكم في سوريا، بأكثر من 90 غارة جوية خلال الاسبوع الماضي، لمساعدة القوات الحكومية السورية، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية.

ويشار إلى أن التنظيم كان قد أعاد العام الماضي السيطرة على تدمر، التي تضم منطقة تراث عالمي تابعة لمنظمة اليونسكو، في الوقت الذي ركز فيه الجيش السوري على السيطرة الكاملة على مدينة حلب الاستراتيجية شمالي البلاد.

من ناحية أخرى، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات باتت على بعد حوالي 30 كيلومتراً من المدينة.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد، إن التنظيم خاض خلال الايام الأخيرة قتالا شرسا، حيث تمكن من إحباط العديد من هجمات الجيش السوري.