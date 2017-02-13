الأردن تجرى انتخابات المجالس المحلية والمحافظات منتصف أغسطس

عمان - الأناضول – أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية، الإثنين، تحديد 15 أغسطس/آب المقبل موعدا لإجراء انتخابات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات في كافة الدوائر الانتخابية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” أن قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، جاء بعد صدور قرار الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات خلال العام الجاري.

ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس، خالد الكلالدة، جهوزية الهيئة لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها بكافة مراحلها.

وفي هذه الانتخابات سينتخب الأردنيون لأول مرة، مجالس المحافظات لولاية تمتد لـ 4 سنوات.

وحسب قانون اللامركزية الذي تم إقراره مؤخراً، سيكون في كل محافظة من محافظات الأردن الـ 12، مجلسان؛ المجلس التنفيذي الذي تعينه الحكومة ويرأسه المحافظ، ومجلس المحافظة، الذي يتم انتخاب 75% من أعضائه فيما تعين الحكومة باقي الأعضاء الذين يمثلون 25% من تركيبة المجلس.

ويعمل المجلسان بشكل متواز؛ حيث يتولى المجلس التنفيذي حسب القانون إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، إضافة إلى وضع الأسس التي تكفل سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة.

ويكون المجلس التنفيذي ملزماً بتقديم خطته وتوصياته إلى مجلس المحافظة، الذي يجسد مجلساً تشريعياً لإقرارها، ومتابعة سير عملية تنفيذ المشاريع والتوصيات والخطط الاستراتيجية التنفيذية.

وبموجب نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات تم تقسيم محافظات المملكة إلى 145 دائرة انتخابية، خصص لها 270 مقعداً على مستوى البلاد.