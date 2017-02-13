رئيس الوزراء المصري: التعديل الوزاري أمام البرلمان خلال ساعات

القاهرة- الأناضول- قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، الإثنين، إن القائمة النهائية الخاصة بالتعديل الوزاري المرتقب سيتم إرسالها إلى مجلس النواب خلال ساعات.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، أن “اختيار الشخصيات التي سيتضمنها التعديل المرتقب يعتمد على تحقيق أهداف المرحلة التي نمر بها حاليا، ومعايير تتضمن القدرة على الإدارة والكفاءة المهنية، واستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها حاليا”.

وحول ملامح التعديل وأبرز الراحلين، علّق رئيس الحكومة المصري قائلا: “هانت (اقتربت)، ساعات وتكون القائمة النهائية أمام البرلمان”.

وقبل ساعات، أعلن علي المصيلحي، وهو وزير أسبق إبان حكم حسني مبارك، استقالته من رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان) لترشحه لحقيبة وزارية ضمن التعديل الحكومي ليكون أول من أعلن رسميًا ترشحه للتعديل المرتقب.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حوار صحفي، عن تعديل وزاري مرتقب، “لتصويب الأخطاء، وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات”، دون أن يكشف الحقائب الوزارية التي سيتم تغيير وزرائها، أو توقيت التعديل.

وتواجه الحكومة الحالية انتقادات عدة، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي انعكست على ارتفاع ملحوظ في أسعار كافة السلع، لاسيما بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/ تشرين ثان 2016.

وإثر ذلك، نقلت صحف حكومية عن مصادر بمجلس الوزراء قولها إنه سيتم الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري الأسبوع الأول من فبراير/ شباط الجاري، إلا أنها عادت وتحدثت عن اعتذارات كثيرة عن تولي الحقائب الوزارية.

ووفق الدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس البالغ إجمالا 596 عضوا.

وحال حدوثه، سيكون هذا هو التعديل الثاني في حكومة شريف إسماعيل، التي تولت المسؤولية في سبتمبر/ أيلول 2015؛ إذ سبق أن أجرت تعديلا في مارس/ آذار 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية.