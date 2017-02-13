نتنياهو: سأبحث مع ترامب توسيع “التحالف المتين” بين إسرائيل والولايات المتحدة

القدس المحتلة- الأناضول- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “توسيع التحالف المتين بين تل أبيب وواشنطن”.

وقبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة، الاثنين، قال نتنياهو، للصحافيين: “أغادر الآن إلى واشنطن، في زيارة هامة جدا، وسألتقي هناك بالرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس مايك بينس، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، وزعماء جمهوريين وديمقراطيين في الكونغرس ومجلس الشيوخ”.

وأضاف، بحسب نص تصريحاته التي أرسل مكتبه نسخة منها للأناضول: “التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة كان دائما متينا للغاية، وسيتعزز أكثر”.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو، ترامب، في البيت الأبيض، الأربعاء المقبل.

وتابع نتنياهو: “الرئيس ترامب، وأنا، نتشاطر النظر حول التهديدات الكبيرة في المنطقة، ولكن أيضا حول الفرص التي تكمن في المنطقة، وسنتحدث عن هذين الأمرين وعن توسيع هذا التحالف المتين بين إسرائيل والولايات المتحدة في مجالات كثيرة للغاية”.

وسيكون لقاء الأربعاء المقبل، الأول بين نتنياهو وترامب، منذ تولي الأخير مهامه الرسمية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، في 20 يناير/ كانون ثان الماضي.