الحريري: الدولة بحاجة إلى إصلاح ويؤكدً عدم السماح بالعودة إلى الانقسام

بيروت- د ب أ- أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الاثنين، أن البلاد في لبنان بحاجة إلى إصلاح، مؤكداً عدم السماح بالعودة إلى الانقسام.

وقال الحريري، في كلمة له في احتفال توقيع اتفاق تعاون بين المجلس الوطني للبحوث العلمية وأربع جامعات لبنانية: “خلافاتنا أحيانا تؤثر علينا، ولكنني اليوم من موقعي لن أسمح للانقسام بأن يعود إلى البلد، وهذا أمر أؤكده لكم “.

وأضاف: “في البلد اليوم ورشة إصلاحات كبيرة جدا، وفي رأيي أن الدولة بكاملها وكل مؤسساتها في حاجة إلى إصلاح”، معتبراً أن “هذا مشروع طويل الأمد وهذه مبادرة سأقوم بها في المستقبل القريب، وعلينا جميعا أن نعمل على إنجازها”.

وأضاف “الأهم بالنسبة إلي هو أن تكون الجامعات الأساسية منخرطة في هذا المشروع. نحن كدولة بالتأكيد نملك أفكارا جيدة ولكن الأفكار الجديدة، والتي تفتح آفاقاً جديدة للمستقبل تأتي من خلال التعاون معكم كجامعات”.

وأعلن أن “ما يحصل اليوم هو بداية لجهد نقوم به مع الجامعات ويجب أن نضاعفه أكثر وأكثر لأن لبنان بلد صغير بحجمه وفي منطقة ملتهبة، وعلى الرغم من ذلك فإن ثروته الأساسية والتي تجسد الغنى الحقيقي له تكمن في الإنسان والشعب”، معتبراً أن لبنان تمكّن “أن ينجز الكثير من لا شيء، ونحن نعلم أن هذا التنوع في لبنان والاعتدال الذي نعيشه هو الاساس″.

يذكر أن لبنان يشهد احتدام النقاش حول القانون الجديد للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها قبل نهاية ولاية المجلس الحالي في يونيو/ حزيران 2017.