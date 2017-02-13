مقتل 10 من الحوثيين وقوات صالح إثر غارات جنوب شرقي اليمن

اليمن- الأناضول- قُتل 10 مسلحين من جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الإثنين، في قصف شنته طائرات التحالف العربي، جنوب شرقي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في محافظة شبوة (جنوب شرق) بأن مقاتلات التحالف، الذي تقوده السعودية، استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين وحلفاءهم من قوات صالح، في منطقة شعب حفر، غرب مديرية بيحان، غربي المحافظة.

وقال، في تصريح للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته: “دوّت انفجارات عنيفة عقب الغارات، والأرجح أنها ناتجة عن انفجار مخازن البارود والديناميت، المستهدفة كما شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من مناطق بعيدة”.

وأضاف المصدر، نقلا عن سكان محليين في المنطقة، بأن القصف أسفر عن مقتل 10 مسلحين من الحوثيين وقوات صالح على الأقل، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة.

وأشار إلى أن المنطقة المستهدفة تعد منطقة تسليح لقوات جماعة الحوثيين.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين أو مصدر مستقل على ما ورد في تصريحات المصدر العسكري.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر المعارك المتقطعة في مديرية بيحان، بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، والجيش اليمني و”المقاومة الشعبية” الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي من جهة أخرى، دون تقدم على الأرض منذ أسابيع.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس هادي، بالتدخل عسكريا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.