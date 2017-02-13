الدفاع العراقية: مقتل 13 من قادة تنظيم الدولة في اجتماع مع “البغدادي”

بغداد- الأناضول- أعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية، الإثنين، مقتل 13 من قادة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي بغارة جوية عراقية استهدفت اجتماعًا لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي مع قادة بارزين في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت القيادة في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، “رصدت الاستخبارات العراقية رتل سيارات تقل البغدادي قادمًا من الرقة السورية وصولًا إلى قضاء القائم في الأنبار”.

وأضاف البيان، “الرتل الذي نقل البغدادي ضم ثلاث سيارات تحركت من ريف الرقة بسوريا في 9 فبراير/ شباط الجاري، ووصل إلى أطراف البو كمال (منطقة حدودية سورية مع العراق)، وفي اليوم التالي تحرك الرتل بعد تغيير السيارات إلى منطقة العبيدي بقضاء القائم”.

وذكرت القيادة أن “مقاتلة عراقية قصفت مكان الاجتماع ما أسفر عن مقتل 13 من قادة التنظيم”، لكنها لم تذكر شيئًا حول مصير البغدادي.

وتابعت “من بين قتلى قيادات داعش كل من أبو جنات الراوي مسؤول الأمن في التنظيم، أبو عائشة العراقي، أبو مالك تلعفر، أبو زيد مسؤول الإعلام، أبو محمود الحيالي والي الفرات، أبو حسين القريشي مسؤول ملف الكيماوي، أبو أسيد قيادي في ولاية الموصل من تلعفر، هشام أبو حنيفة بلجيكي، عبد القادر الرقاوي أبو محمد، نزار محمود دهش أبو دعاء، أبو مالك الجزرواي”.

وقالت قيادة العمليات في بيانها، “قدوم البغدادي إلى منطقة العبيدي بقضاء القائم جاء لعقد اجتماع مع القيادات الأجنبية والعراقية لعلاج الانهيار الحاصل في الموصل”.

ولم يتسن للأناضول التأكد من تلك الأنباء من مصادر مستقلة.

ومساء الأحد تحدث وسائل إعلام محلية عراقية، عن إصابة زعيم “داعش” بقصف جوي استهدف اجتماعًا للتنظيم بقضاء القائم، لكن القيادات العسكرية العراقية لم تؤكد أنباء إصابته.

وسبق أن أعلنت السلطات الأمنية العراقية العام الماضي أكثر من مرة عن إصابة البغدادي بقصف جوي في الأنبار ونينوى، لكن الولايات المتحدة نفت لاحقًا صحة تلك الأنباء.