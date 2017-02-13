تامر حسني يكشف حقيقة خلافه مع ياسمين عبد العزيز

القاهرة ـ تحدث الفنان المصري تامر حسني سبب اعتذاره عن المسلسل الرمضاني الذي كان من المفترض ان يجمعه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال تامر خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، المذاع على قناة “روتانا سينما”، أن فيلمه “تصبح على خير” باقي له في أيام التصوير نحو أسبوع واحد، لافتا إلى أنه يعتبر الفيلم محطة جديدة في حياته الفنية كممثل، لذلك قام بتأجيل جميع أعماله الأخرى سواء اعتذاره عن المسلسل الذي كان سيخوض به السباق الرمضاني المقبل، أو ألبومه الجديد لحين الانتهاء من الفيلم بشكل كامل.

يذكر أن “تصبح على خير” بطولة تامر حسني، و درة، ونور، ومي عمر، وحورية فرغلي، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، وهو قصة محمد أمين، وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.