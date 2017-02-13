متحولة جنسيا تربك مسؤولي السجون… اين يضعوها مع الرجال او النساء؟

لندن ـ نُقلت متحوّلة جنسياً، محكومة بتهمة القتل، من السجن المخصص للنساء بعد مزاعم أنها مارست الجنس مع السجينات.

ويذكر أنه كان قد سُمح لباريس غرين، التي كانت رجلاً، بتمضية عقوبتها في جناح الإناث في سجن HMP Edinburgh في اسكتلندا، إلا أن السلطات عادت وأرسلت الشابة البالغة من العمر 23 عاماً، الى جناح الذكور بعد وجود إدعاءات حول ممارستها الجنس مع سجينات أخريات.

وقد لفتت بعض المصادر لصحيفة “دايلي ستار”، إلى أن السجينات أردن ممارسة الجنس، وكانت باريس الشخص الوحيد القادر على تلبية هذه الرغبة لديهن.

والجدير بالذكر أن الشابة، التي كانت في السابق معروفة بإسم بيتر لانج، قد اتهمت قبل بإقدامها على “سلوكيات غير لائقة” مع السجينات.