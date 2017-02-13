ضبطت زوجها مع عشيقته في فراشها فتجولت بها في الشارع عارية وقصت شعرها
Feb 13, 2017
لندن ـ نشرت صحيفة “الدايلي ميل” على موقعها الرسمي، الجمعة الماضية، مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله سيدة وهي تجر فتاة عارية بالشارع العام.
وفي تفاصيل هذا الفيديو الذي نشرته الصحيفة أوضحت “الدايلي ميل” بأن سيدة في البرازيل، دخلت إلى منزلها لتصدم من رؤية زوجها وهو يمارس الجنس على فراش الزوجية رفقة عشيقته البالغة من العمر 20 سنة، لتقوم بجرها وإخراجها بالقوة، إلى الشارع من أجل فضحها.
وأضافت الصحيفة البريطانية بأن الزوجة الغاضبة، أقدمت كذلك على قطع شعرها قبل أن تصل الشرطة وتقوم باعتقالهما.
فعل قبيح من الزوج الخائن
وفعل قبيح من العشيقة على فراش الزوجية
لكنه فعل صحيح للزوجة لأنها إنتصرت بعد ظلم قبيح !
ولا حول ولا قوة الا بالله
أعتقد أن الشعب بالبرازيل مسيحي كاثولكي, أي لا طلاق عندهم وبالطبع لا مثنى وثلاث ورباع
ولا حول ولا قوة الا بالله
* الغبية (انتقمت) من البردعة وسابت (الحمار)
على رأي المثل..!!!؟
* كان الأولى تنتقم من (زوجها ) الخائن الفاسد.
سلام