مصري يقتل والده المسن ويكشف تفاصيل جريمته
Feb 13, 2017
القاهرة ـ ذبح شاب مصري في العشرينات من العمر والده المسن بسكين المنزل، ثم حمله ودفنه في أحد المقابر قبل أن يسلم نفسه لقسم الشرطة في منطقة منفلوط بأسيوط جنوب القاهرة.
وفي التفاصيل بحسب “الأنباء”، حضر صابر. م. س 21 سنة حاصل على دبلوم إلى قسم شرطة منفلوط، واعترف بقتله لوالده نتيجة خلافات بينهما، وأرشد إلى السكين التي قام بذبح والده به، وعن المكان الذي دفنه فيه.
وتوجهت قوة أمنية وعثرت على جثة الوالد في المكان الذي أرشدهم إليه الابن.
وبسؤال المتهم، أقر بأنه على خلاف دائم مع والده نتيجة خلافات مالية وأسرية، فقرر التخلص منه، فتركه حتى خلد إلى النوم ثم ضربه بماسورة حديدية على رأسه وعندما استشعر أن أمره سيفتضح، ذبحه وأخذه إلى المقابر ودفنه، وتخوف من اكتشاف ارتكابه للواقعة من قبل الشرطة ففضل تسليم نفسه.
عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداً ، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: “أنت ومالك لأبيك”.
ولفظ أحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال :
إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال : ” أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً “.
ولا حول ولا قوة الا بالله
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن عاق ومجرم
مالذي يحدث في مجتمعاتنا كل يوم
جرائم عائلية ياساتر استر علينا .
لو كل مشكلة تحل بالقتل لمات الناس جمعاء
الله يهدينا
أصبحت رائحة جرائم القتل في مصر ومختلف الجرائم الجنسية تزكم الانوف يا راجل نسبة الجريمة في البرازيل أقل من مصر بكثير ماذا يحدث لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
*أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
* مرة واحد يذبح (والدته)
* ومرة واحد يذبح ( والده)
* ومرة واحد يذبح (أخوه )
* ومرة واحد يذبح (أخته )..!!!؟؟؟
أليست هذه المصائب والمنكرات
من علامات الساعة..؟؟؟
* اللهم استرنا بالدنيا والآخرة
وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب.
سلام