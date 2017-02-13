مصري يقتل والده المسن ويكشف تفاصيل جريمته

القاهرة ـ ذبح شاب مصري في العشرينات من العمر والده المسن بسكين المنزل، ثم حمله ودفنه في أحد المقابر قبل أن يسلم نفسه لقسم الشرطة في منطقة منفلوط بأسيوط جنوب القاهرة.

وفي التفاصيل بحسب “الأنباء”، حضر صابر. م. س 21 سنة حاصل على دبلوم إلى قسم شرطة منفلوط، واعترف بقتله لوالده نتيجة خلافات بينهما، وأرشد إلى السكين التي قام بذبح والده به، وعن المكان الذي دفنه فيه.

وتوجهت قوة أمنية وعثرت على جثة الوالد في المكان الذي أرشدهم إليه الابن.

وبسؤال المتهم، أقر بأنه على خلاف دائم مع والده نتيجة خلافات مالية وأسرية، فقرر التخلص منه، فتركه حتى خلد إلى النوم ثم ضربه بماسورة حديدية على رأسه وعندما استشعر أن أمره سيفتضح، ذبحه وأخذه إلى المقابر ودفنه، وتخوف من اكتشاف ارتكابه للواقعة من قبل الشرطة ففضل تسليم نفسه.