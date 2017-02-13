الامم المتحدة: المفاوضات السورية في جنيف تبدأ في 23 الشهر الحالي





جنيف ـ أ ف ب ـ اعلن مكتب وسيط الامم المتحدة في سوريا ستافان دي ميستورا الاثنين ان مفاوضات السلام حول سوريا ستبدأ في 23 شباط/فبراير في جنيف بعدما كانت مقررة في 20 منه.

وقالت المتحدثة باسم الموفد الاممي يارا الشريف في بيان “تم توجيه الرسائل اليوم والوفود ستصل يوم 20 شباط/فبراير او بحدوده (…) قبل البداية الرسمية للمفاوضات المقررة في 23 شباط/فبراير”.

وكان دي ميستورا اعلن نهاية الشهر الفائت في نيويورك ارجاء المفاوضات من 8 الى 20 شباط/فبراير، موضحا ان هذا الامر سيمنح المعارضة السورية مزيدا من الوقت للاستعداد.

والاحد، كشف الائتلاف الوطني السوري المعارض اسماء الاعضاء ال21 للوفد الذي سيمثله في المفاوضات مع دمشق.

وكانت روسيا وايران وتركيا نظمت الشهر الفائت في عاصمة كازاخستان لقاء جمع للمرة الاولى منذ بدء النزاع السوري ممثلين للنظام والفصائل المعارضة.

ودعيت الحكومة السورية والفصائل المعارضة مجددا الى مفاوضات تعقد يومي 15 و16 شباط/فبراير في استانا، ما يفسر على الارجح الارجاء الجديد لمفاوضات جنيف.