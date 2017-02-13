نجاة مسؤول كبير في حزب الإصلاح اليمني من محاولة اغتيال بتعز





صنعاء ـ د ب أ – نجا مسؤول كبير في حزب التجمع اليمني للإصلاح، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، مساء اليوم الإثنين، من محاولة اغتيال بمحافظة تعز 275/ كيلومترا جنوب صنعاء./

وقال مصدر في الحزب، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مجهولين أطلقوا النار على سيارة عبد الحافظ الفقيه، رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز، ما أسفر عن تعرض سائقه لجراح خطيرة، ونجاة المسؤول.

وأضاف، أن محاولة الاغتيال من قبل مسلحين مجهولين تمت بالقرب من شارع التحرير الأسفل وسط مدينة تعز ، مشيرا إلى أنه يصعب حتى الآن اتهام أي جهة بالوقوف وراء العملية.

وفي الوقت الذي لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن العملية، لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من قبل الحزب المشارك في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وجاءت هذه العملية بعد ساعات من اندلاع مواجهات بين فصيلين يتبعان المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية في المدينة نفسها تسببت بسقوط ضحايا من المدنيين