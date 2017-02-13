المقدح يتجه للاستقالة من قيادة القوة الامنية المشتركة… وأبو عرب لـ”القدس العربي “: علّقنا مشاركة فتح في اللجنة العليا

بيروت- القدس العربي ـ من سعد الياس ـ ذكرت مصادر فلسطينية مقربة من قائد القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح أنه سيعلن استقالته من قيادة القوة على أن يضع نفسه تحت تصرف قيادة حركة فتح في لبنان.

وفي اتصال لـ” القدس العربي ” مع اللواء المقدح أكد أنه يتجه لاتخاذ مثل هذا القرار ، لكنه تحفّظ عن ذكر الاسباب.

غير أنه بحسب معلومات ” القدس العربي ” فإن خطوة الاستقالة هي نتيجة لتعليق مشاركة قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب مشاركته ومشاركة حركة فتح في اللجنة الامنية الفلسطينية العليا لعدة اسباب.

وعزا أبو عرب في حديث الى ” القدس العربي ” تعليق المشاركة الى عدم قيام اللجنة الامنية العليا بدورها الاساسي ، وربط ” العودة عن قرار تعليق المشاركة اذا تمّ اتفاق على أسس صحيحة ومتينة من اجل المصلحة العامة وأمن مخيم عين الحلوة وباقي المخيمات ونقطة على السطر “.

وكان عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف لفت الى ” أن الجبهة قررت تعليق مشاركتها في اللجنة الامنية الفلسطينية العليا ومن القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة “، وإعتبر ” أن ذلك يضاعف من مسؤولية الجميع في الحفاظ على أمن المخيمات واستقرارها من أي إختراق”.