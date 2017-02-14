اليمن: تكثيف المساعي لإنهاء أزمة مطار عدن
لقاء مرتقب في الرياض بين هادي وبن سلمان ومحمد بن زايد
عدن ـ «القدس العربي»: تكثفت الجهود، أمس الاثنين، لتطويق حادثة مطار عدن، حيث وقعت اشتباكات، الأحد، بين عناصر «الحزام الأمني» المولجة حماية المطار، وقوات تابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، أسفرت عن انسحاب الأخيرة.
ووصل إلى العاصمة عدن، وفق مواقع يمنية، كل من مدير مكتب الرئيس هادي، عبد الله العليمي، ونجل الرئيس، قائد ألوية الحماية الرئاسية ناصر عبد ربه منصور هادي، عقب زيارة أجرياها للعاصمة الإماراتية أبو ظبي لمدة يوم واحد.
وقال مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية إن «الزيارة جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن بسبب قرار الرئيس هادي بتغيير قائد حراسة مطار عدن».
وحسب المصدر «تم الاتفاق على حل كل الإشكاليات الطارئة التي حدثت، بالإضافة إلى العمل على ترتيب لقاء عالي المستوى في الساعات المقبلة في العاصمة السعودية الرياض».
وأشار المصدر إلى أن «المباحثات التي جرت بين الطرفين استمرت في اجتماع مغلق لأكثر من 5 ساعات متواصلة».
وكان نجل هادي والعليمي، غادرا إلى أبو ظبي، عقب التوصل لاتفاق ينهي أزمة مطار عدن.
ونص الاتفاق، الذي جاء بناء على توجيهات الرئيس هادي، أن يتولى نائب القوة التي تتولى حماية مطار عدن، وهو الخضر صالح كردة، مهام قيادة القوة في الوقت الحالي خلفا للعميري، لكن الأخير أكد عدم تنازله عن منصبه.
وتضمن الاتفاق سحب كافة المسلحين من كافة المواقع المحيطة بالمطار وإعادة نشر نقاط الحزام الأمني التي كانت تنتشر في مواقع عدة سابقا.
وفي السياق، كشفت مصادر أن هادي توجه إلى العاصمة السعودية الرياض، بغرض حضور لقاء هام مع قيادات التحالف العربي على خلفية أحداث مطار عدن.
وقالت مصادر رئاسية لموقع «عدن الغد» إن لقاء مرتقبا يتوقع أن يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة في الرياض، وسيضم هادي وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي».
لقاء مرتقب في الرياض بين هادي وبن سلمان ومحمد بن زايد
ياللاسف تدخلت الامارات لقمع ثورة الشعب اليمني 2011 بتايدها للمخلوع علي صالح وحضنت اولاده واقاربه وحافظة على امواله من نقد وشركات وعقارات وكلها منهوبة من الشعب وشجعت الحوثيون مع علي صالح باحتلال المدن اليمنية والشعب اليمني هو من دفع الثمن غاليا دفع الثمن غاليا من حياته ومدنه وقراه ومساجده التي تدمرت على ايدي الحوثيون وعندما السعودية شعرت بالخطر الايراني على ايدي الحوثيون وعلي صالح الذي يهدد اليمن والسعودية تدخلت السعودية لانقاذ اليمن وحاولة الامارات ثني السعودية بعدم التدخل وانما ترك اليمن للاحتلال الايراني على ايدي الحوثيون وعلي صالح ولاكنها لم تفلح فتدخلت مع السعودية على اساس منع تحقيق ماتصبوا اليه السعودية وافشال مشروع السعودية والشعب اليمني من الانتصار على الحوثيون وعلي صالح لذلك تقوم بضرب القوات التابعة للشرعية في عدن خاصة وبقية المدن اليمنية بصفة عامة لصالح المجرم القاتل وناهب اموال الشعب علي صالح والحوثيون . على لامارات ان تنسحب من اليمن وتسليم اموال علي صالح من نقد وعقارات وشركات للشعب اليمني التي نهبها علي صالح واقاربه وتسليم كل اولاد علي صالح واقاربه للحكومة الشرعية لمحامتكم على الجراءم التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني طيلة 40 عاما من قتل ودمار للمدن ونهب اموال الشعب .