﻿اليمن: تكثيف المساعي لإنهاء أزمة مطار عدن

عدن ـ «القدس العربي»: تكثفت الجهود، أمس الاثنين، لتطويق حادثة مطار عدن، حيث وقعت اشتباكات، الأحد، بين عناصر «الحزام الأمني» المولجة حماية المطار، وقوات تابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، أسفرت عن انسحاب الأخيرة.

ووصل إلى العاصمة عدن، وفق مواقع يمنية، كل من مدير مكتب الرئيس هادي، عبد الله العليمي، ونجل الرئيس، قائد ألوية الحماية الرئاسية ناصر عبد ربه منصور هادي، عقب زيارة أجرياها للعاصمة الإماراتية أبو ظبي لمدة يوم واحد.

وقال مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية إن «الزيارة جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن بسبب قرار الرئيس هادي بتغيير قائد حراسة مطار عدن».

وحسب المصدر «تم الاتفاق على حل كل الإشكاليات الطارئة التي حدثت، بالإضافة إلى العمل على ترتيب لقاء عالي المستوى في الساعات المقبلة في العاصمة السعودية الرياض».

وأشار المصدر إلى أن «المباحثات التي جرت بين الطرفين استمرت في اجتماع مغلق لأكثر من 5 ساعات متواصلة».

وكان نجل هادي والعليمي، غادرا إلى أبو ظبي، عقب التوصل لاتفاق ينهي أزمة مطار عدن.

ونص الاتفاق، الذي جاء بناء على توجيهات الرئيس هادي، أن يتولى نائب القوة التي تتولى حماية مطار عدن، وهو الخضر صالح كردة، مهام قيادة القوة في الوقت الحالي خلفا للعميري، لكن الأخير أكد عدم تنازله عن منصبه.

وتضمن الاتفاق سحب كافة المسلحين من كافة المواقع المحيطة بالمطار وإعادة نشر نقاط الحزام الأمني التي كانت تنتشر في مواقع عدة سابقا.

وفي السياق، كشفت مصادر أن هادي توجه إلى العاصمة السعودية الرياض، بغرض حضور لقاء هام مع قيادات التحالف العربي على خلفية أحداث مطار عدن.

وقالت مصادر رئاسية لموقع «عدن الغد» إن لقاء مرتقبا يتوقع أن يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة في الرياض، وسيضم هادي وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي».