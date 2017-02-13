منظمة حقوقية مغربية تشيد بتراجع أعلى هيئة دينية في البلاد عن فتوى «قتل المرتد»
الرباط ـ من خالد مجدوب: أشادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، أمس الاثنين، بتراجع المجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية في البلاد) عن فتوى سابقة تقضي بقتل المرتد.
وأصدر المجلس العلمي الأعلى الأسبوع الماضي، رأيا (فتوى)، تبين أن الدين يكفل حرية الإيمان، بعدما أصدر قبل 5 سنوات فتوى تقضي بقتل المرتد، أثارت آنذاك ضجة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية.
وأشادت المنظمة بـ»موقف المجلس الذي أصدر فتوى يراجع بمقتضاها فتوى سابقة تخص حرية المعتقد، ودعوته لإعمال الاجتهاد ومسايرة مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات».
وأبرز البيان ضرورة تعزيز ثقافة الحوار البّناء وبناء الثقة بين المواطنات والمواطنين من جهة، ومدبري الشأن العام وكافة المؤسسات والسلطات من جهة أخرى.
وشددت المنظمة على نبذ الكراهية والتطرف ومكافحة جميع أشكال التمييز.
وبحسب فتوى المجلس الجديدة، فإن «الإكراه لا يتوافق مع نص الدين الصريح»، بحسب القرآن الكريم (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي).
وأضافت الفتوى أن من أبرز الحقوق والحريات التي كفلها الدين، حق حرية الإيمان نفسه كما هو صريح في القرآن.
هذا موقف سليم، يتماشى مع مبادئ الاسلام. لا اكراه في الدين، مكتوبة بلغة سهلة، و لا دري كيف يمكن فهم العكس.
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اضن ان هذا بفضل الحوار الحاصل في المغرب بين المثقفين، و الحراك الكبير للمجتمع المدني. علهم يقتلعون افكارا بالية أخرى.
يا إبن الوليد. ألمانيا:
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من بدل دينه فاقتلوه ( حديث صحيح ) و هذه تطبق على من أسلم.
أما قوله تعالى: لا إكراه في الدين ,,,,, هذه للذين لم يدخلوا الإسلام بعد و لا يجبرون ( يعني لا يكرهون ) على الدخول فيه لكون القلب محل الإيمان.
@يا ماء العينين، لا يمكن لاي حديث ان يعارض القرآن. صحة الحديث يمكن ان تناقش، لكن صحة القرآن خارج النقاش.
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زيادة على على ذلك ان اسلم شخص من دين آخر نفرح بحقه في تغيير دينه، و نسانده ضد الاصوات التي تنعته بالكافر
في اوصات دينه الاصلي، و هم لا يحكمون عليه بالموت. بالله عليك هل هنا الاسلام هو آخر رسالة و رحمة للعالمين؟
و هل ديننا ارحم بدينهم كما لا نكف عن القول؟
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زيادة على هذا فحرية الايمان هي قدس الاقداس، و هبة من عند الله تعالى الى الناس، و ليست هبة من احد، فردا او مجموعة.
و لو ا اراد الله تعالى ان يجعل جميع الناس في الارض مؤمنين بمحمد (ص) لما استعصى الامر عليه كما حدثنا القرآن.
خبر ممتاز، المغرب في الطريق السليم للحفاظ على الإسلام في القرن 21 عبر تنقيته من الأفهام الخاطئة التي تسربت إليه عبر القرون، عبر أئمة كانوا على خطأ في بعض المواضيع، إذ أنهم رغم إخلاصهم كانوا أبناء أزمنتهم، ولم يستوعبوا بعض ما جاء به الإسلام من حقوق واضحة بالنص القرآني الصريح، لأنهم في الأخير أبناء عصورهم