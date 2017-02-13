﻿يحيى السنوار يخلف هنية… ودعوات إسرائيلية لتدمير البنية التحتية لحماس

لندن ـ غزة ـ «القدس العربي»: انتخب القيادي العسكري يحيى السنوار، أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس، رئيساً للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، خلفاً لإسماعيل هنية. وطغى على نتائج الانتخابات صعود جناح الصقور في الحركة حيث انتخب خليل الحية نائباً للسنوار.

وبحسب مصدر قيادي في الحركة، فإن الحركة أنهت الانتخابات في قطاع غزة كلياً سواء في المناطق أو في الهيئات القيادية في سجون الاحتلال، وأصبح القادة روحي مشتهى، ومحمود الزهار، وفتحي حماد وياسر حرب وأحمد الكرد، أعضاء في المكتب السياسي للحركة في القطاع، كما انتخب سامح السراج ومحمد الجماصي وإسماعيل برهوم وجواد أبو شمالة ومروان عيسى وعطا الله أبو السبح.

وأضاف المصدر «أما بالنسبة للأخ إسماعيل هنية، فقد حصل أيضاً على أصوات عالية، وبالتالي سيكون المرشح الأكبر لقيادة المكتب السياسي العام للحركة. أما القيادي أحمد بحر فهو من سيتسلم رئاسة مجلس الشورى في قطاع غزة. وبالنسبة للسجون فتم انتخاب محمد عرمان رئيساً للهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة، والأسير عباس السيد نائباً له، ويبقى الآن إجراء انتخابات أعضاء المكتب السياسي العام الذي بدوره سيختار رئيسيه».

يذكر أن الولايات المتحدة أدرجت في أيلول/سبتمبر 2015 اسم السنوار على لائحتها السوداء «للإرهابيين الدوليين»، إلى جانب قياديين اثنين آخرين من حركة حماس.

ولد السنوار عام 1962، ويحمل شهادة في اللغة العربية، وقام بتأسيس جهاز «مجد» الذي يعد بمثابة الجهاز الأمني للجناح العسكري، كتائب عز الدين القسام.

واعتقلت إسرائيل السنوار عام 1988 وأصدرت ضده أربعة أحكام بالسجن المؤبد. وأطلق سراحه في تشرين الأول/أكتوبر 2011 في إطار اتفاق للإفراج عن آلاف من الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي – الفرنسي جلعاد شاليط الذي احتجزته حماس لخمس سنوات في القطاع. وتواجه القيادة الجديدة لحركة حماس تحديات كبيرة، أبرزها إنهاء الانقسام، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والدعم المالي.

وكان الدعم الخارجي للحركة تراجع بصورة كبيرة في الأعوام الأخيرة بعد إغلاق الأنفاق التي كانت تعد المصدر المالي الأول للحركة وحكومتها. كما قلّصت إيران دعمها المالي للحركة بصورة كبيرة جداً، وحصرته في الدعم العسكري لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة. كما تراجع الدعم المالي الشعبي من دول الخليج العربي.

وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، آفي ديختر، مساء أمس، إن على إسرائيل تعزيز قدراتها لتدمير البنية التحتية لحركة «حماس»، بعد تعيين يحيى السنوار رئيسا جديدا للحركة في قطاع غزة.

وبحسب موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي (مستقل)، أضاف ديختر: «من اليوم أصبح زعيم حماس في غزة هو شيخ القتلة. علينا الآن تعزيز المزيد والمزيد من قدراتنا لتدمير البنية التحتية الإرهابية للحركة لأن استخدامها قد يكون في وقت أقرب مما كنا نتوقع».

وفي وقت سابق أمس، قال أفي سخاروف، محلل الشؤون الفلسطينية في موقع «والا»، لوكالة الأناضول، إن «الإسرائيليين ينظرون إلى هذا التطور في قطاع غزة بأنه انتصار للمعسكر المتطرف في حركة حماس».

من جهة أخرى ذكرت تقارير صحافية أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ألغت لقاءها مع الحكومة الإسرائيلية بسبب قانون تشريع المستوطنات.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس الاثنين، أنه كان محددا إجراء المشاورات الحكومية الألمانية – الإسرائيلية في العاشر من شهر أيار/مايو المقبل في القدس.

وأشارت إلى أن مكتب المستشارة الألمانية أرجع إلغاء الزيارة رسميا إلى الانتخابات البرلمانية المنتظرة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

يذكر أن البرلمان الإسرائيلي صادق الأسبوع الماضي على قانون يشرع وجود نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية على أراض فلسطينية.

وكانت إسرائيل احتلت كلا من الضفة الشرقية والقدس الغربية في حرب الستة أيام في عام 1967، ومنذ ذلك الحين تسيطر إسرائيل على هذه المناطق إلى حد كبير. ويعيش هناك حاليا نحو 600 ألف إسرائيلي.

وأدان كثير من الدول من بينها ألمانيا وفرنسا وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة هذا القانون.

يشار إلى أن الحكومتين الألمانية والإسرائيلية تجتمعان سنويا تقريبا منذ عام 2008 ، وكانتا قد اجتمعتا مؤخرا في شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2016.