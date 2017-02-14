رئيس الوزراء الياباني في اتصال مع نظيره الكندي قبيل لقاء الأخير مع ترامب Feb 14, 2017 رئيس الوزراء الياباني في اتصال مع نظيره الكندي قبيل لقاء الأخير مع ترامب Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - جريدةكاريكاتيركاريكاتير2
لقطة لماحة الفكرة واللحظة معاً ياست أمية…لكن لماذا لم يتصل بنتنياهوقبيل لقاؤه مع الرئيس ترامب ؟ يبدوأنّ يد نتنياهوأقوى من يد ترامب!!
يد الله فوق الظالمين كفّ عقاب.
ياترى لو قدمت النصيحة لرئيس عربي سيطلب منه ” دير بالك على ماذا”