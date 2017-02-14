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2 تعليقات

  1. لقطة لماحة الفكرة واللحظة معاً ياست أمية…لكن لماذا لم يتصل بنتنياهوقبيل لقاؤه مع الرئيس ترامب ؟ يبدوأنّ يد نتنياهوأقوى من يد ترامب!!
    يد الله فوق الظالمين كفّ عقاب.

  2. ياترى لو قدمت النصيحة لرئيس عربي سيطلب منه ” دير بالك على ماذا”

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