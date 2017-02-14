﻿العمادي يبحث مع الحمد الله ودبلوماسيين ملف إعمار غزة وحل أزمة الكهرباء

غزة – «القدس العربي»: أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، أن رئيسها السفير محمد العمادي، بحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، وكذلك مع دبلوماسيين غربيين، ومسؤول أممي، حل أزمة كهرباء قطاع غزة، ومشاريع إعادة الإعمار.

وذكرت اللجنة في بيان لها تلقت «القدس العربي» نسخة منه أن السفير العمادي، استمع من الدكتور الحمد الله لرؤية القيادة الفلسطينية والجهود التي تبذلها الحكومة للتخفيف من حدة الأزمات التي يعاني منها سكان قطاع غزة على وجه التحديد، كما بحثا جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع القطرية، وكذلك ما يتعلق بوضع حلول لأزمات القطاع وعلى رأسها مشكلة الكهرباء.

وأكد السفير العمادي أن اللقاء كان إيجابياً حول مجمل القضايا التي تم الحديث فيها، مشدداً على اهتمام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتوجيهاته بالوقوف مع القيادة الفلسطينية وتقديم كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.

وخلال اللقاء جرت مناقشة الحلول المقترحة لأزمة الكهرباء والمقترحات المقدمة لمعالجتها بعد التفاهم مع الأطراف المعنية كافة، لبلورة رؤية متكاملة لمعالجة الأزمة بشكل جذري، يشعر من خلالها المواطن في غزة بتغييرات ملحوظة.

وقدم الحمد الله شكر القيادة الفلسطينية لدولة قطر على المستويين الرسمي والشعبي، على الدعم المتواصل والتنسيق المستمر مع الجهات والوزارات المختصة في مراحل تنفيذ المشاريع، مؤكداً خلال لقائه بالسفير العمادي أن التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني يعتبر من أولويات القيادة والحكومة الفلسطينية.

وفي لقاء منفصل التقى السفير العمادي بالسيد حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، حيث قدم له الشكر على جهوده الكبيرة التي يبذلها في إطار تذليل العقبات وإجراء التنسيقات اللازمة مع كافة الجهات بكل ما يتعلق بملف إعادة إعمار غزة وسير العمل بوتيرة مرضية للمشاريع القطرية.

كذلك التقى مع نيكولاي ميلادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاء إطلاع المسؤول الدولي على سير العمل في المشاريع القطرية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بأزمة الكهرباء والحلول المقترحة لحلها، وضرورة تجاوب كافة الأطراف ذات العلاقة لمعالجة القضايا الإنسانية في قطاع غزة على وجه التحديد.

وحسب بيان اللجنة القطرية، التقى السفير بالقنصل الأمريكي دونالد بلومبرج في رام الله، وناقشا معاً المقترحات المقدمة لحل مشكلة الكهرباء في غزة، إضافة إلى عقده لقاء آخر مع كل من السفير الدنماركي لدى السلطة، وسفيرة النرويج.

وكان السفير العمادي وصل إلى الأراضي الفلسطينية منتصف الأسبوع الماضي في زيارة تستغرق نحو عشرة أيام سيقوم خلالها بمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها في قطاعات الإسكان والطرق والبنية التحتية، وكذلك متابعة مشكلة الكهرباء مع الجهات ذات العلاقة.

وكانت اللجنة القطرية قامت بتسليم شقق سكنية ضمن المرحلة الثانية من مدينة الشيخ حمد جنوب قطاع غزة على مستحقيها. وتقيم قطر في قطاع غزة العديد من مشاريع إعادة الإعمار، عبر لجنتها الخاصة، كما قدمت مقترحات لإنهاء أزمة كهرباء غزة المستفحلة.