﻿الطيراوي: نأمل من ترامب إنصاف الفلسطينيين… خالد: انحياز أمريكي واضح لسياسة الاستيطان

رام الله- «القدس العربي»: يسيطر لقاء الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الأجواء خاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا اللقاء بعد لقاء رئيس المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج مع مسؤولين أمنيين في البيت الأبيض، وكذلك عقب سلسلة من القوانين الإسرائيلية مثل قانون «التسوية» أو سرقة الأراضي الفلسطينية وقرارات توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس.

ويعتقد اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن اللقاء لن يكون في صالح الفلسطينيين. وقال لـ«القدس العربي» «نأمل أن يتفهم ترامب مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة أننا كنا دائماً وأبداً لدينا أمل كبير في أن تكون أمريكا راعياً محايداً للسلام، لكنها كانت دائماً وابداً منحازة لإسرائيل». وأضاف: نأمل أن ينصف ترامب الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة واستقلاله، فنحن لا نطلب لا الشمس ولا القمر وإنما ننشد الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن ما أعلنه الإسرائيليون عن جدول أعمال لقاء ترامب نتنياهو واضح. لكن المشكلة تكمن في أن ترامب هو رجل متقلب المزاج وهو ما سيحاول نتنياهو وإسرائيل استغلاله.

أما تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فقال إنه من الواضح أن هناك علاقة وثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل آخذة في التطور بشكل يومي. «هناك انحياز واضح للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية، وتغطية على جرائمها بحق الفلسطينيين وكذلك تفهمها لممارسات إسرائيل الإرهابية بحق الفلسطينيين، وهذا بدا واضحاً من مشروع البيان الذي قدمته مندوبة أمريكا في مجلس الأمن للتنديد بما أسمته الارهاب الفلسطيني دون أي شعور بالألم والمعاناة الفلسطينية من الإرهاب الإسرائيلي».

وتوقع المزيد من التنسيق بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو خاصة في الملف الإيراني وطموح إسرائيل أن تندفع إدارة ترامب نحو مغامرات في هذا الملف، لكن من غير الواضح إذا كان ترامب سيسير باتجاه هكذا مغامرات لكنه وإدارته مواقفهم إلى الآن غير مسؤولة. وأضاف «مخطئ ترامب ان اعتقد انه يستطيع ممارسة الضغط على الفلسطينيين على أساس أنهم الطرف الضعيف ومخطئ كل من يحسبنا كذلك». وكشف ان القيادة الفلسطينية في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستدرس سلوك وسياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو خاصة قانون «التسويات» أو سرقة الأرض الفلسطينية وصمت إدارة ترامب على قانون عنصري صدر من الكنيست «البرلمان الإسرائيلي». كما سيتم بحث كيف يمكن أن نبني العلاقة من إدارة ترامب في ظل انحيازها الأعمى لإسرائيل. وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال ان «أمن اسرائيل اولاً عبر اطار تعاوني اقليمي وتحقيق اختراق استراتيجي لضم المستوطنات وقبر حل الدولتين والملف النووي الإيراني البند الأول في اللقاء مع ترامب واخراج العلاقات السرية مع المحور السني الى العلن نحو التنسيق والتعاون والتطبيع والضغط على الفلسطينيين للموافقة على مسار سياسي جديد يقوم على اساس الحلول المؤقتة».