﻿نتنياهو يصل إلى واشنطن حاملاً الفزاعة الإيرانية مهمشاً القضية الفلسطينية

الناصرة – «القدس العربي»: وصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الى واشنطن وسيلتقي غداً الأربعاء دونالد ترامب، وفي جعبته مخططات لتهميش القضية الفلسطينية وطرح الفزاعة الإيرانية وجعلها عنواناً مركزياً.

نتنياهو الذي سبق واعتبر في كتابه «مكان تحت الشمس» أن فلسطين كلها دولة الشعب اليهودي وأن مكان الدولة الفلسطينية هو الأردن لن يستطيع التنصل رسمياً من التزامه بتسوية الدولتين كما جاء في خطاب «بار إيلان» عام 2009 بيد أنه سيواصل مساعيه لدفن التسوية دون نعي رسمي وبالتدريج محاولاً إقناع ترامب برؤيته.

نتنياهو يعتبر زيارته هذه حدثاً مهماً جداً لكنه يتعامل معها بحذر وهناك معلقون إسرائيليون كثر ممن يعتقدون بهذه المحاذير ويدعون لخفض سقف التوقعات من الرئيس الأمريكي الجديد. في المقابل تحذر أوساط إسرائيلية من أن فقدان تسوية الدولتين ستعود كيدًا مرتدًا على إسرائيل يحولها لدولة ثنائية القومية فيها نظام فصل عنصري (أبرتهايد).

وبالأمس حذر الوزير الأسبق عضو الليكود رئيس بلدية تل أبيب سابقاً روني ميلو من استمرار السيطرة على مليوني فلسطيني في الضفة الغربية. وفي حديثه مع الإذاعة العامة كرر دعوة إيهود براك لنتنياهو أخذ الواقع بالحسبان لافتاً إلى أنه كان يرغب بالتمسك بكل البلاد لكن لا يمكن تجاهل الواقع ووجود ملايين الفلسطينيين فيها. وتابع ميلو «من يعول على ترامب بتبديد التسوية مع الفلسطينيين سيجد نفسه بعد غد أمام واقع صعب فيه أغلبية عددية فلسطينية تحول إسرائيل لجنوب إفريقيا التاريخية».

ولذا وبخلاف بعض شركائه في الحكم من وزرائه في اليمين اهتم نتنياهو برش الماء البارد على توقعات أوساط اليمين من الرئيس المعادي للمسلمين والعرب. وترجح مصادر في إسرائيل أن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو سيجد في البيت الأبيض عناقاً وشارة تحذير في الوقت نفسه من قبل الرئيس دونالد ترامب رغم تصريحات سابقة مؤيدة له. وتوضح المحللة للشؤون السياسية أورلي أزولاي من مكان إقامتها في واشنطن أن نتنياهو سيسمع من ترامب أحاديث عن ضرورة العودة لمبادئ كلينتون وبوش وعن تقليص الاستيطان علاوة على ضغط لتوقيع اتفاق سلام إقليمي.

وتقول إن نتنياهو يصل واشنطن اليوم مدفوعًا بمشاعر تاريخية بأنه مخلص الشعب اليهودي بينما جاء ترامب للبيت الأبيض من أجل تضخيم الأنا الخاص به وهو يؤسس رؤيته على الكلمتين : « القيام بصفقة «.

وترجح أزولاي أن ترامب يريد من نتنياهو مواد تتيح له القيام بالصفقة التي أعلن نيته إنجازها بين إسرائيل وبين الفلسطينيين بمعنى أنه سيطالبه بتقديم «تنازلات « بعد اللقاء والعناق. وهذا ما كان قد أشار له ترامب بالتلميح في حديثه لصحيفة « يسرائيل هيوم « الإسرائيلية يوم الأحد الماضي وفيها ذكر كلمة « سلام « 13 مرة مما يعني أنه لن يتبنى كل توجهات نتنياهو بهذا المضمار.

ورغم الإطراءات على إسرائيل فقد بدا وكأن «يسرائيل هيوم» قد أرسلت مندوبها لمقابلة ترامب فوجدت أوباما من ناحية رؤية الصراع في الشرق الأوسط ونقل السفارة. ولذا ترجح أزولاي أن ترامب لن يعطي الضوء الأخضر لنتنياهو بتسمين المستوطنات في عمق الضفة الغربية المحتلة معللة ذلك بالقول إنه يعي أن موافقته على ذلك تعني فقدان المساحة التي يمكن المساومة عليها مع الفلسطينيين مستقبلاً. وتضيف « نتنياهو لن يحصل على شيك مفتوح من ترامب وضوء أخضر لفعل ما يراه مناسبا هو ومعسكر اليمين المتطرف».

وتتوقع أزولاي المختصة بالشؤون الأمريكية أن يستقبل نتنياهو استقبال الملوك من قبل ترامب الذي سبق وقال إنه طالما أحببه لكنه غدا الأربعاء سيشهر أمامه بطاقة تحذير لم يتوقعها من قبل رئيس جمهوري. وتتابع «بابتسامة عريضة سيقول ترامب لنتنياهو إن الحفلة قد انتهت وإن الاستيطان في قلب الضفة الغربية غير مقبول عليه وكذلك السفارة الأمريكية ستبقى في تل أبيب». ويرى مراقبون آخرون مختصون بالعلاقات الأمريكية – الإسرائيلية بهذه التوقعات ويرجح أودي سيجل المحرر السياسي للقناة الإسرائيلية الثانية أن الفم الكبير والتصريحات العشوائية المنفلتة ربما تكون مفيدة بالحملة الانتخابية لكن ترامب لا يستطيع تغيير أنظمة العالم على أرض الواقع. ويوضح أن ترامب تلقى صفعة عندما ألغت أوامره ضد الهجرة وربما يفهم أنه في الحلبة الشرق أوسطية أيضاً هو ليس لاعباً وحيداً وأن للقوة حدوداً وقيوداً.

ولم تكن صدفة أن البيت الأبيض أبدى تحفظاً معلناً من بناء الاستيطان الجديد بعد ساعات من لقاء الرئيس ترامب مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. ويتفق سيغال مع أزولاي أن اليمين الإسرائيلي استعجل فتح زجاجات الشامبانيا غداة انتخاب ترامب ويقول إنه سيتعامل مع نتنياهو بيد الدلال لكنه سيقترح عليه مجددا مبادئ أوباما لتسوية الصراع مع الفلسطينيين من خلال رزمة إقليمية. من جهته سيحاول نتنياهو تحويل القضية الفلسطينية لموضوع هامشي في اللقاء مع ترامب بالتركيز على التهديد الإيراني مستخدما الطبول والدفوف محذرا من المشروع النووي. وترجح أزولاي هنا أيضا ألا يسارع ترامب لتمزيق اتفاق فيينا رغم وعوده الشعبوية قبيل انتخابه محذرة من تحول « الحب إلى لامبالاة «.