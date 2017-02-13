﻿أسيران فلسطينيان محكومان بالمؤبد يعانيان مشاكل في النظر

رام الله- «القدس العربي» من فادي أبو سعدى: شهد المسجد الأقصى في البلدة القديمة من القدس المحتلة حالة استنفار بين المصلين وحراس وسدنة المسجد الأقصى لمنع أي محاولة جديدة لشرطة الاحتلال من إدخال غرفة متنقلة لاستخدامها في المسجد.

وكان مصلون وحراس المسجد الأقصى تصدوا لمحاولات شرطة الاحتلال إدخال غرفة متنقّلة إلى المسجد الأقصى عبر باب المغاربة حيث أغلق المصلون والحراس أبواب المسجد لمنعهم من ذلك. والغرف المتنقلة هي مظلات تستخدمها شرطة الاحتلال للحماية من الأمطار في الشتاء.

وقالت دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس، على لسان مدير الإعلام فيها فراس الدبس إن شرطة الاحتلال حاولت إدخال الغرفة المتنقلة وعاودت الكرة أكثر من مرة وهددت بكسر الأقفال في حال التصدي للعملية، لكن حراس المسجد أصروا على بقاء الغرفة خارج أبواب المسجد.

وفي السياق واصلت مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى تحت حماية وحراسة قوات الاحتلال. ونفذ المستوطنون جولات في المسجد وتلقوا شرحاً عن أسطورة الهيكل المزعوم من قبل مرشدين وحاخامات فيما تصدى مصلون لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية.

في غضون ذلك قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال اليماز اقتحمت صباحاً قسم 1 في غرفة رقم 5 في سجن ريمون وشرعت بعملية تفتيش واسعة بعد أن فرضت اغلاقًا كاملاً فيه.

وفي السياق ذكر الأسير منيف ابو عطوان 45 عاماً من محافظة الخليل إنه يتعرض لإهمال طبي مقصود وممنهج وهو مهدد بفقدان نظره؛ ونقل محامي نادي الأسير الفلسطيني عنه خلال زيارة أجراها له في سجن ريمون «أنه يعاني من ضعف شديد في النظر وضباب أسود وغباش على عينيه، حسب وصفه.»

وأضاف للمحامي «أن محاولات عديدة جرت من أجل إدخال طبيب من الخارج لمعاينته إلا أن الطبيب الذي استطاع زيارته قبل عامين لم يتمكن من ذلك لعدم وجود المعدات الطبية اللازمة واكتفى بطلب فحوص طبية له، مشيراً إلى أن أطباء إدارة سجون الاحتلال أجروا أحد الفحوص له وأبلغ بعدم إمكانيتهم إجراء البقية.» من الجدير ذكره أن الأسير ابو عطوان معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات، وهو متزوج وله ابنتان.

كذلك يعاني الأسير أنس مسالمة/32 عاماً من محافظة الخليل من مشاكل في النظر منذ سنوات وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية، إضافة إلى معاناته من مشاكل في أذنه اليسرى نتيجة إصابته بشظية أثناء عملية اعتقاله عام 2002؛ علماً أنه محكوم بالسجن المؤبد.

كما ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن الأسيرين الشقيقين منتصر ومهتدي مصباح أبو عليا من سجن النقب. وأوضح نادي الأسير أنه تم التوجه بالأسير منتصر أبو عليا من حاجز الظاهرية إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله بعد أن تم الإفراج في ساعات ظهيرة أمس الإثنين.

ولفت إلى أنه يعاني من منذ اعتقاله عام 2013 من مشاكل في الحلق والمريء والمعدة ويواجه صعوبة في تناول الطعام والشراب كما يتقيأ باستمرار. علماً أن وضعه الصحي ازداد سوءاً منذ ستة شهور فقد أصبح يعاني من صعوبة في النوم بسبب التقيؤ الدائم إضافة إلى صعوبة في التنفّس كما وفقد من وزنه مؤخراً 10 كغم.

وأضاف نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال ماطلت بتقديم العلاج للأسير أبو عليا طيلة سنوات اعتقاله مبيّناً أنه بحاجة لعملية جراحية عاجلة للمريء. يذكر أن الأسيرين أبو عليا أنهيا حكماً بالسجن الفعلي لثلاث سنوات وتسعة شهور وغرامة بقيمة 2000 شيكل.