﻿العاهل السعودي يستقبل أردوغان في المطار

الرياض ـ من إلكاي غود: وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس، إلى العاصمة السعودية الرياض قادماً من البحرين، ضمن جولته الخليجية.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك سلمان العسكري، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووزير خارجيته عادل الجبير، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وسفير تركيا لدى الرياض يونس دميرر.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى السعودية عقيلته أمينة ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيراق، ووزير الدفاع فكري إشيق، ورئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، ورئيس هيئة الاستخبارات التركية هاكان فيدان.

واستقبل الرئيس التركي ولي العهد السعودي، وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، في مقر إقامته في الرياض.

ووصل أردوغان، مساء أول أمس الأحد، إلى المنامة، في مستهل جولة خليجية تشمل البحرين والسعودية وقطر.

وخلال الجولة، يبحث الرئيس التركي مع أمراء وملوك تلك البلدان سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد تناميا في الفترة الأخيرة، فضلا عن المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. (الأناضول)