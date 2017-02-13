﻿الدفاع العراقية: مقتل 13من قادة «الدولة» في غارة جوية استهدفت اجتماعا مع البغدادي

بغداد ـ «القدس العربي» ـ وكالات: أعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية، أمس الإثنين، مقتل 13 من قادة تنظيم «الدولة الإسلامية» بغارة جوية عراقية استهدفت اجتماعاً لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي مع قادة بارزين في محافظة الأنبار، غربي البلاد، فيما قُتل 12 مدنيا وجرح العشرات، في هجوم انتحاري مزدوج استهدف سوقا شعبية في الجانب الشرقي المحرر من مدينة الموصل.

وقالت القيادة في بيان، «رصدت الاستخبارات العراقية رتل سيارات تقل البغدادي قادمًا من الرقة السورية وصولًا إلى قضاء القائم في الأنبار».

وأضافت «الرتل الذي نقل البغدادي ضم 3 سيارات تحركت من ريف الرقة في سوريا في 9 فبراير/شباط الجاري، ووصل إلى أطراف البو كمال (منطقة حدودية سورية مع العراق)، وفي اليوم التالي تحرك الرتل بعد تغيير السيارات إلى منطقة العبيدي بقضاء القائم».

وذكرت القيادة أن «مقاتلة عراقية قصفت مكان الاجتماع ما أسفر عن مقتل 13 من قادة التنظيم»، لكنها لم تذكر شيئاً حول مصير البغدادي.

وتابعت «من بين قتلى القيادات كل من أبو جنات الراوي مسؤول الأمن في التنظيم، أبو عائشة العراقي، أبو مالك تلعفر، أبو زيد مسؤول الإعلام، أبو محمود الحيالي والي الفرات، أبو حسين القريشي مسؤول ملف الكيماوي، أبو أسيد قيادي في ولاية الموصل من تلعفر، هشام أبو حنيفة بلجيكي، عبد القادر الرقاوي أبو محمد، نزار محمود دهش أبو دعاء، أبو مالك الجزرواي».

وأوضحت قيادة العمليات في بيانها، «قدوم البغدادي إلى منطقة العبيدي بقضاء القائم جاء لعقد اجتماع مع القيادات الأجنبية والعراقية لعلاج الانهيار الحاصل في الموصل».

ومساء أول أمس الأحد تحدث وسائل إعلام محلية عراقية، عن إصابة زعيم «الدولة» بقصف جوي استهدف اجتماعًا للتنظيم بقضاء القائم، لكن القيادات العسكرية العراقية لم تؤكد أنباء إصابته.

وسبق أن أعلنت السلطات الأمنية العراقية العام الماضي أكثر من مرة عن إصابة البغدادي بقصف جوي في الأنبار ونينوى، لكن الولايات المتحدة نفت لاحقا صحة تلك الأنباء.

في الموازاة، قُتل 12 مدنيا وجرح العشرات، في هجوم انتحاري مزدوج استهدف سوقا شعبية في الجانب الشرقي المحرر من مدينة الموصل، حسب مصدر عسكري عراقي.

ولم تتبن أي جهة الهجوم على الفور، لكن تنظيم «الدولة» غالبا ما يعلن مسؤوليته عن مثل هذه الهجمات، لا سيما وأن القوات العراقية استعادت منه السيطرة على مناطق شرقي الموصل.

وقال النقيب إسماعيل داؤود، من قوات جهاز «مكافحة الإرهاب» إن «انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين فجرا نفسيهما، مساء امس، في سوق حي الزهراء (صدام سابقا) شمال شرقي الموصل؛ ما أسفر عن مقتل 12 مدنيا وإصابة نحو 33 آخرين بجراح بعضها خطيرة للغاية».

وأضاف أن «عجلات (سيارات) عسكرية ومدنية تنقل الجرحى إلى المراكز الصحية، فيما لحق دمار هائل بالمحال التجارية في موقع الحادث ومحيطه».

وأوضح أن «الوضع الأمني صعب للغاية، ولا يمكن الوصول بسهولة إلى المكان الذي خرج منه الانتحاريان، لعدم التعرف على هويتهما حتى مساء اليوم، خاصة في ظل عدم وجود كاميرات مراقبة (في المكان)».

وبين أن «القوات تقوم بإجراءات روتينية في موقع الهجوم، منها إغلاق الطرقات، ومنع المدنيين من الوصول إليه، على أمل التوصل إلى تفاصيل تساعدها خلال الساعات القليلة المقبلة».

وقال العقيد أحمد الجبوري، من «قيادة عمليات نينوى» (تابعة للجيش)، إن «امرأة وولدها، وهو في عمر عام ونصف، قتلا، وأصيبت ابنتها بجراح إثر سقوط صاروخ على منزلهم في حي الزهراء شمال شرقي الموصل».

وأوضح أن «الصاروخ الذي انطلق من الجانب الغربي للمدينة الواقع تحت سيطرة (داعش) سقط على سطح المنزل عندما كانت الضحية تصنع الخبز لعائلتها، وبقربها أطفالها، على تنور (فرن) طيني».

وكان العراق أعلن، في 24 يناير/ كانون ثان الماضي، استعادة السيطرة تماما على الجانب الشرقي من الموصل، فيما تستعد قواته لبدء مرحلة جديدة من القتال، لاستعادة الجانب الغربي من المدينة، التي يسيطر عليها «الدولة» منذ يونيو/ حزيران 2014.

في السياق، قال مصدر أمني عراقي، إن اشتباكات مسلحة اندلعت، بين قوات جهاز الأمن الوطني و«خلايا نائمة» تابعة لتنظيم «الدولة»، في الجانب الشرقي المحرر من مدينة الموصل.

وأوضح العميد سلوان عويد الخالدي، مسؤول حملة التدقيق الأمني في الموصل، أن «القوات شرعت صباح امس بتطويق أحياء سومر والصحة ودوميز جنوب شرقي الموصل، والقيام بحملة دهم وتفتيش للدور السكنية والتدقيق بالأوراق الثبوتية للسكان».

ولفت إلى أن «مسلحين كانوا يتحصنون في منازل بحي الصحة، وعند اقتراب القوات منهم سارعوا إلى إطلاق النار عليها؛ ما تطلب الرد بالمثل على مصدر إطلاق النار، فاستمرت الاشتباكات لقرابة نصف ساعة».

وأشار الخالدي إلى أن «معالجة هذا الخلل الأمني سيكون خلال الساعات المقبلة».

وتابع أن «القوات الأمنية تجنبت استخدم الأسلحة الثقيلة خلال الاشتباكات خوفاً من تعرض المدنيين لأي أضرار».

وحول نتائج حملة التدقيق الأمني، أشار الخالدي إلى «القبض على 6 عناصر من المنتمين للتنظيم، و3 أشخاص يشتبه بانتمائهم له».

وقال غزوان الداؤودي، رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة نينوى، إن «الخروقات الأمنية الخطيرة التي حصلت قبل أيام في الجانب الشرقي من مدينة الموصل، أمر لا يمكن السكوت عنه».

ودعا لـ«اتخاذ إجراءات مشددة تتضمن محاسبة كل من يتستر على عناصر داعش المتوارين بين الأهالي، في المناطق المحررة، وإحالة من يثبت تواطؤه معهم إلى المحاكم المختصة».

ورأى أن «كثرة القوى العسكرية في الجانب الشرقي، وتنوعها وعدم انقيادها للأوامر، سيؤدي إلى اختراقات أمنية (…) لذا يجب إخراج تلك القوات فوراً من الجانب الشرقي، وتسليم المحافظة لقوات عسكرية تكون حصراً من أبناء المحافظة فقط، وإلا فإن سيناريو مخيفاً ينتظرنا جميعاً».

كذلك، كشف مسؤول أمنى حكومي عراقي، في محافظة الأنبار (غرب)، عن هروب أربعة قياديين في تنظيم «الدولة» من أحد سجون الجيش، شمالي الرمادي مركز المحافظة.

وأوضح راجع العيساوي، عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، أن «قياديين وعددهم أربعة إرهابيين نجحوا صباح امس، في الهروب من سجنٍ داخل مقر اللواء الثامن للجيش العراقي شمال الرمادي في محيط مركز المدينة».

وأضاف أن «أحد القياديين محكوم عليه بالإعدام لتورطه بقتل مدنيين ومنتسبين للأجهزة الأمنية أيضا فضلا عن تفجير منازلهم وتفجير البنى التحتية في الأنبار ايضا».

وبيّن أن «القياديين الهاربين جنسياتهم عراقية وتم اعتقالهم بعد تحرير الرمادي مطلع 2016».

وطالب المصدر «رئيس الوزراء حيدر العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق في هروب القياديين فضلا عن نشر قوات للبحث عنهم والقاء القبض عليهم».

إلى ذلك، أعلنت فضائية جزائرية خاصة، إصابة صحافية تعمل لديها برصاص قناص من تنظيم «الدولة خلال تغطيتها لمعارك مدينة الموصل وضواحيها شمالي العراق.

ونشرت قناة «الشروق نيوز» خبرا جاء فيه «إصابة الزميلة سميرة مواقي برصاص قناص من التنظيم أثناء تغطيتها معركة الموصل».

وأضافت: «الزميلة مواقي في حالة غيبوبة الآن، وقد أصيبت أسفل الرأس في منطقة تلعفر»، غرب الموصل، دون تقديم تفاصيل أخرى.

ودعا المرصد العراقي للحريات الصحافية (مؤسسة غير حكومية تعنى بالدفاع عن الصحافيين) رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إرسال طائرة خاصة لنقل الصحافية المصابة إلى بغداد من أجل تلقي العلاج.

وذكر إن مواقي تعرضت إلى إصابة بالغة في الرأس عندما كانت ترافق القوات العراقية في تلعفر، ولا تزال في غيبوبة حتى اللحظة بعد ساعات من استهدافها برصاص قناص.

ووفق المرصد، تخضع مواقي، حالياً، لعلاج مكثف في مشفى ميداني بالقرب من قضاء تلعفر.