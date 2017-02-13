﻿«هيئة تحرير الشام»: «لواء الأقصى» مرتبط مع تنظيم «الدولة» ويجب قتاله

لندن ـ «القدس العربي»: قالت «هيئة تحرير الشام» في بيان وصل «القدس العربي» نسخة منه حول القتال الذي انتدلع أمس بينها وبين «لواء الأقصى»، إنه «تبين للهيئة تكفير لواء الأقصى لعموم الفصائل المجاهدة في الساحة الشامية، ورفضهم للنزول لمحكمة شرعية، وتنسيقهم وارتباطهم بجماعة خوارج البغدادي».

وأضاف البيان «أن قيادة اللواء وبعد الجلسة الأخيرة بين الطرفين بساعات، أرسلت اثنين من جنودها ليفجرا نفسيهما في حواجز الهيئة، ثم سيارة مفخخة في منطقة التمانعة. وأنها أمام هذه المعطيات السابقة، كان خيارها قتالهم ومحاربتهم حتى يفتحوا الطرق، ويزيلوا الحواجز، ويكفوا عن خطف المسلمين ومجاهديهم، ويتوبوا من تكفيرهم للمسلمين، وينزلوا لمحكمة شرعية».

وذكر بيان الهيئة أنه «أعلن قبل أيام عن تشكيل يحمل اسم «لواء الأقصى» في مناطق ريف حماة الشمالي، وأن نشأته، مشبوهة قيادة وفكرا وتوجها، وأن قيادة هيئة تحرير الشام ـ شرعيين وعسكريين ـ أصروا على الجلوس معهم ومناصحتهم بداية ثم مناظرتهم، إعذارًا أمام اللّه ثم أمام جنودهم».

وأشار البيان إلى أن «الواجب للتصدي للجهة الأخرى التي تطلق أحكام التكفير وتستبيح الدم المعصوم دون قضاء ولا حجة ولا بينة، رأسهم في ذلك خوارج البغدادي ومن استن سنتهم. حرصنا خلال الأشهر الماضية تجنيب الساحة كل أشكال الاقتتال الداخلي، وعملنا جاهدين على احـتوائه، وما سبـيلنا مع «جند الأقصى» ببعيد، فقد اسـتطعنا بفـضل اللّه الفصل بين مجاهديهم وخارجيـيهم، فأولهم أخونا الحبيب من له علينا النصرة والإيـواء، وثـانيهم بيننا وبينه البينة والحجة والمناظرة ثم الضرب على يده ومواجهته بعد كل ذلك حتى ينزل لأمر الله».