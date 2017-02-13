﻿أكثر من 100 سعودي يتعرضون شهريا للسرقة والابتزاز في المغرب

الرباط – «القدس العربي»: قالت السفارة السعودية في الرباط إن أكثر من مئة سعودي يتعرضون شهريا للسرقة والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب.

وقال آلاء الصبان رئيس قسم شؤون المواطنين السعوديين في السفارة السعودية يف المغرب إن السفارة تتابع 700 قضية ابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال 6 أشهر، تعرض لها المواطنون السعوديون في المغرب الذين يصل عددهم الرسمي إلى 571 أسرة. واوضح أن السعوديين المقيمين في المغرب يتعرضون للابتزاز والسرقة بصورة شبه يومية وتباشر السفارة تلك القضايا. وأضاف أن الابتزاز يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الصور، وأنه خلال الأشهر الستة الماضية بلغت أعداد هذه القضايا 700 قضية ابتزاز.

وقال الصبان إن عدد المقيمين السعوديين رسميًّا في المغرب مع أسرهم يبلغ 571 أسرة ويوجد عدد من الطلبة السعوديين ولكنهم قليلون جدًا لمرحلة البكالوريا فقط، أما الماجستير والدكتوراه فهما مغلقتان بحكم الأمر الذي صدر بإلغاء الدراسات العليا في الدول العربية. ويبلغ عدد السعوديين في الجامعات المغربية قرابة 30 طالبا وطالبة من أبناء السعوديين المقيمين في المملكة المغربية ويوجد البعض منهم في الدراسات العليا».

وأشار إلى أنه «كان يوجد عدد من السجناء السعوديين في سجون المغرب ولا يتجاوز عددهم 3 أشخاص وتم الإفراج عن شخصين ويتبقى شخص واحد»، وأن السفارة تحرص على مد يد العون والمساعدة لكل المواطنين المقيمين في المغرب عبر العديد من الآليات.