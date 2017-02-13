﻿غوتيريش في زيارته للسعودية: «الإسلاموفوبيا» تغذّي الإرهاب

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية، أن «الإسلاموفوبيا»(معاداة الإسلام) من أكثر العوامل التي تغذي الإرهاب وتصب في مصلحة تنظيم «الدولة».

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أكد غوتيريش أن «هناك عوامل كثيرة تغذي الإرهاب، ولكن من أكثر ما يقلقني هو غياب الحل السياسي للعديد من الأوضاع. في سوريا من المهم للغاية محاربة تنظيم «الدولة»، ولكننا لن ننجح أبدا في ذلك إلا إذا تم التوصل إلى حل سياسي للشعب السوري. وفي الوقت نفسه من الأمور التي تغذي الإرهاب، الإعراب في بعض المناطق في العالم عن المشاعر والسياسات والخطب المعادية للإسلام (الإسلاموفوبيا).

في بعض الأحيان يكون هذا أفضل دعم يمكن أن يحصل عليه تنظيم «الدولة» ليطور دعايته. لذا يتعين أن يكون لدينا نهج شامل لمحاربة الإرهاب، بما في ذلك خلق الظروف الملائمة للمجتمعات متعددة الأعراق والأديان لتكون جامعة ومتناغمة، والاستثمار في جعل التنوع ثراء لا تهديدا».

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن تقديره للعمل الذي قامت به المملكة العربية السعودية للتقريب بين المعارضة السورية ليمثلها وفد موحد في مؤتمر جنيف.

وتطرقت محادثات غوتيريش مع المسؤولين السعوديين إلى الأوضاع في العراق، كما أجرى محادثات حول الحلول السياسية الممكنة في اليمن وليبيا.

وقال غوتيريش إن السعودية ركن مهم للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأشار إلى التعاون القوي بين الرياض والأمم المتحدة، خاصة في مجال محاربة الإرهاب، واعتبر أن السعودية دولة تعيش في فترة تغيير من خلال أجندتها الوطنية 2030، التي تتماشى مع أجندة التنمية المستدامة التي يتعين تحقيق أهدافها بحلول عام 2030.

والتقى غوتيريش خلال الزيارة العاهل السعودي، وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.