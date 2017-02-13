﻿يحيى السنوار قائداً جديداً لحماس في غزة والحية نائباً له

غزة ـ «القدس العربي» ووكالات: بينما امتنعت حركة حماس عن التعقيب على الأخبار التي أشارت إلى انتخاب الأسير المحرر يحيى السنوار، قائداً للحركة في قطاع غزة، أكد مصدر لوكالة الاناضول أن نتائج الانتخابات الداخلية التي أُجريت داخل الحركة في قطاع غزة، أسفرت عن فوز السنوار، بمنصب قائد الحركة، فيما فاز خليل الحية، بمنصب نائب الرئيس.

فقد ذكر المصدر للأناضول، أمس الإثنين، أن الانتخابات التي بدأت في 3 شباط/فبراير الجاري، أسفرت عن فوز السنوار برئاسة الحركة في قطاع غزة، ليخلف إسماعيل هنية، الذي كان يشغل هذا المنصب، بالإضافة إلى عمله نائباً لرئيس المكتب السياسي، خالد مشعل.

وبحسب المصدر، كان السنوار المسؤول عن الجهاز العسكري، كتائب القسام، في الدورة السابقة للانتخابات. ويعتبر السنوار، من القيادات الأولى التي أسست كتائب القسام، والمسؤول الأول عن تأسيس جهازها الأمني «المجد». وذكر المصدر أن قيادات جديدة، فازت بعضوية المكتب السياسي المحلي في قطاع غزة، ومنها عطا الله أبو السبح، وإسماعيل برهوم، وجواد أبو شمالة.

كما احتفظ عدد من القادة بمناصبهم، كمحمود الزهار وروحي مشتهى وفتحي حماد.

وأفاد المصدر أن إسماعيل هنية، فاز بعضوية «المجلس التنفيذي» في القطاع، وهو الهيئة الأعلى شأنا في السلم التنظيمي في الحركة. وفاز بعضوية اللجنة الخاصة بقطاع غزة، ثلاثة أعضاء، وهم «إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومروان عيسى».

وأكد أن ثمة توافق داخل الحركة، على تولي هنية منصب رئاسة المكتب السياسي العام، خلفا لخالد مشعل. ومن المتوقع أن تستكمل الحركة انتخاباتها، والتي تتوج بانتخاب رئيس الحركة، خلال الشهر المقبل. وأعرب المصدر عن توقعه أن يغادر إسماعيل هنية قطاع غزة، قريبا للمشاركة في الجولة الأخيرة من الانتخابات. كما أنه سيقيم خارج فلسطين، في حال انتخب رئيسا للحركة، بحسب المصدر.

وحسب وكالة «معاً» المحلية احدى الجهات التي نقلت الخبر، فإن إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي، وكذلك مروان عيسى الذي يعتبر من المجلس العسكري للحركة، تصدرا أيضا نتائج انتخابات حماس في ساحة قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تنجز حركة حماس عملية انتخاباتها بشكل كامل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لتختار أعضاء ورئيس المكتب السياسي العام.

والسنوار هو أسير محرر أمضى في سجون إسرائيل أكثر من 20 عاماً، وأفرج عنه في العام 2011 في إطار صفقة تبادل الأسرى، وكان فترة اعتقاله يشغل منصب قائد الحركة في سجون إسرائيل.

وقائد حماس الجديد في غزة يلاقي قبولاً كبيراً في أوساط الحركة السياسية والعسكرية، خاصة أنه عمل في بداية «انتفاضة الحجارة» عام 1987، في جهاز الحركة الأمني، واعتقل في العام 1988، ووجهت له تهم عدة من قبل سلطات الاحتلال، وحكم وقتها بالسجن المؤبد. وعينت حركة حماس السنوار في العام 2015، مسؤولاً عن إدارة ملف الأسرى الإسرائيليين، الموجودين في قبضة جناحها العسكري كتائب القسام.

ولا يظهر السنوار كثيراً للعلن، ولا يتحدث كذلك إلى وسائل الإعلام. وللسنوار شقيق يدعى محمد، هو قائد الجناح المسلح لحركة حماس في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

يشار إلى أنه وحسب نظام حركة حماس الداخلي فإن لحركة حماس علاوة عن قيادتها العليا المتمثلة في المكتب السياسي العام، قيادات أخرى تشرف على أطرها واحدة في غزة وأخرى في الضفة وثالثة في الخارج، علاوة على قيادة الحركة التي تشرف على أسراها في السجون الإسرائيلية.

ومنصب قائد الحركة في غزة، كان موكلاً لإسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، منذ الانتخابات الأخيرة التي عقدتها حركة حماس في العام 2013.

وتؤكد عملية اختيار السنوار لقيادة حماس في غزة، ما جرى الإعلان عنه قيل أيام، وتحديداً مع بداية الانتخابات الداخلية لحركة حماس قبل عشرة أيام، بان منصب رئيس المكتب السياسي سيحال إلى هنية، خاصة وأن رئيس المكتب الحالي خالد مشعل، لن يترشح من جديد للمنصب، لاحتفاظه بالمنصب دورتين متتاليتين.

والمعروف أن حركة حماس تفرض أجواء من السرية الكاملة على عملية الانتخابات الداخلية لاختيار قيادتها الجديدة. وكانت الحركة شرعت قبل أكثر من أسبوع في إجراء أولى مراحل العملية في قطاع غزة، تمهيداً لانتخاب المكتب السياسي العام ومجلس الشورى.

وبدأت العملية الانتخابية لحركة حماس التي تدار بسرية كاملة، بعد وصول هنية إلى قطاع غزة، والذي يشغل أيضاً منصب قائد الحركة في القطاع، وذلك بعد أن أنهت الحركة في الفترة الماضية الترتيبات الخاصة كافة بعقد هذه الانتخابات، والتي لا تشمل وجود أي دعاية وفق قانون الحركة الخاص.