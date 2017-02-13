﻿قراصنة إلكترونيون يخترقون موقع مفوضية الانتخابات «ثأراً» لضحايا تظاهرة ساحة التحرير

بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، عن تعرضها لضغوط وتهديدات، وطالبت الحكومة، بحماية موظفيها بعد هجوم مسلح على أحد مكاتبها في محافظة البصرة، فيما أقدم قراصنة إلكترونيون على اختراق الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية العليا للانتخابات.

وقال رئيس مجلس المفوضين، سربست مصطفى، إن «مفوضية الانتخابات تتعرض إلى ضغوط كبيرة من بعض الكتل السياسية الهدف منها زجها في أتون الصراعات السياسية». وطالب رئيس مفوضية الانتخابات، الحكومة العراقية، ومنظمات المجتمع الدولي، بحمايتها بعد تهديدات من «مسؤولي التظاهرة». وكان مكتب مفوضية الانتخابات قد تعرض يوم امس الأول الأحد، لهجوم مسلح بقيام لأشخاص مجهولي الهوية بإطلاق النار على المبنى في منطقة الطويسة في مركز المدينة دون وقوع إصابات.

وذكر بيان للمفوضية، بأن «المفوضية كجهة دستورية وقانونية ضمن منظومة الدولة العراقية تراقب عن كثب التظاهرات التي جرت السبت الماضي، وهو حق دستوري وقانوني».

ودعت المفوضية، «جميع المتظاهرين والقوى السياسية للاحتكام إلى الجوانب الدستورية والقانونية في عمل مؤسسات الدولة، ومن ضمنها المفوضية، خاصة أن المدة المتبقية للمجلس الحالي هي 6 أشهر».

كما طالبت، لجنة الخبراء في مجلس النواب بـ»الاسراع لحسم اختيارها لأعضاء مجلس المفوضين الجدد للحفاظ على العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة».

ودعت «الحكومة والجهات الأمنية كافة في المحافظة على مكاتبها وموظفيها في بغداد والمحافظات من بعض المندسين الذين يحاولون خلط الأوراق والإساءة للتظاهرات من خلال مشاركتهم فيها وعدم تسييس التظاهرات من قبل أي طرف سياسي حفاظاً على المؤسسات الدستورية والعملية الديمقراطية».

وذكر البيان، بأن «المفوضية بمجلسها الحالي نظمت وأدارت خمسة استحقاقات انتخابية بالرغم من الظروف البالغة التعقيد والظروف الاستثنائية وهي: انتخابات مجالس المحافظات عام 2013، وانتخابات مجلسي محافظتي نينوى والانبار، وانتخابات برلمان اقليم كردستان 2013، وانتخابات مجلس النواب العراقي 2014، وانتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان 2014».

وتابعت: «نتيجة هذه الاستحقاقات تم مباشرة السلطات التشريعية والتنفيذية مهام عملها».

وكان الآلاف من المتظاهرين، قد خرجوا السبت في تظاهرة حاشدة في العاصمة بغداد للمطالبة بتغيير مجلس المفوضيين الذي يدير المفوضية العليا للانتخابات وتبديل قانونها، متهمين إياها بـ «الانحياز إلى الكتل السياسية وعدم الحياد».

وطالب بيان للجنة التي نسقت التظاهرة، أعضاء مفوضية الانتخابات، بتقديم الاستقالة وتشكيل مجلس جديد للمفوضية، يكون مستقلاً ولا يمثل الاحزاب الكبيرة.

كما قدم بعض النواب طلباً لاستجواب مفوضية الانتخابات أمام البرلمان، بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري وسوء إدارة العملية الانتخابية.

وتعرض مقر مفوضية الانتخابات في البصرة جنوب العراق، إلى إطلاق نار على المبنى من قبل مجهولين.

وأعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي، في تصريح صحافي، أن «الحادث تسبب بإحتراق عجلة مدنية نوع هيونداي كانت متوقفة أمام منزل قريب من مبنى المكتب الحكومي». وأشار إلى أن «فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق الذي نشب بالمركبة»، داعياً «القوات الأمنية في المحافظة لأخذ دورها ومتابعة الفاعل وحماية المباني الحكومية التي تمثل الدولة العراقية من هكذا خروقات أمنية». ومن جهة أخرى، أقدم «هاكرز» (قراصنة الكترونيون) على اختراق الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية العليا للانتخابات.

وكتب المخترقون على واجهة الموقع، إنهم أقدموا على ذلك «ثأرا» لضحايا تظاهرة ساحة التحرير الذين سقطوا، وسط العاصمة بغداد.

يذكر أن مجلس النواب، شكل لجنة لاختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الجديدة (تسعة أعضاء) وسط تنازع سياسي للحفاظ على تأثيرها على المفوضية، كما إن قانون الانتخابات الجديد ما زال في إدراج البرلمان بانتظار إقراره. وضمن السياق، طالب التحالف الوطني (الشيعي)، بتسريع اجراءات اختيار مفوضية جديدة للانتخابات، معربا عن أسفه «للأحداث الاخيرة التي شهدتها التظاهرات ووقوع ضحايا».

ودعا إلى توخي الحذر من «المندسين» في التظاهرات.

ويرى مراقبون أن قضية تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، أصبح موضوع جديد للصراع، بين القوى السياسية المستفيدة من الوضع الحالي للمفوضية، وبين الداعين إلى تغييرها لضمان العدالة وحماية أصوات الشعب من التزوير، وسط تأكيدات بأن تأثير الاحزاب الكبيرة سيبقى على مفوضية الانتخابات وفقاً للمحاصصة السياسية السائدة.