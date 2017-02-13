﻿لقاء بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين برعاية اليونيفيل في الناقورة

بيروت ـ «القدس العربي»: ترأس رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء مايكل بيري أمس اجتماعاً ثلاثياً عادياً مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة على معبر رأس الناقورة.

وركّزت المناقشات على قضايا متعلقة بتنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006)، والانتهاكات الجوية والبرية، والوضع على طول الخط الأزرق وعملية وضع العلامات المرئية الجارية على الخط الأزرق، إلى جانب مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قرية الغجر.

وقد أشادت الأطراف بالدور المهم الذي يقوم به المنتدى الثلاثي لناحية استتباب الاستقرار في ​​سياق وقف الأعمال العدائية وفي ظل الوضع الإقليمي المتقلب.

وإذ دعا إلى تضافر الجهود من قبل جميع الأطراف وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على سلامة الخط الأزرق، دعا اللواء بيري إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال القيام بأي أنشطة في المناطق الحساسة على طول الخط.وقال: «التنسيق المسبق من خلال قنوات الارتباط التي تضطلع بها اليونيفيل هي الطريقة العملية الوحيدة لتجنب التوتر والحوادث في هذا السياق».

وبمناسبة مرور عشر سنوات على عملية وضع العـلامات على الخط الأزرق التـي بدأت في عام 2007، أكد اللواء بيري على الأهـمية الاستراتيجـية لـهذه العملية بوصفها «إجـراء أسـاسـياً لبـنـاء الثـقة كـان لـه دور حيوي في الحـفاظ على وقـف الأعـمال العـدائية».

وإذ أشار إلى التقدم المحرز حتى الآن وإلى التحديات في المضي قدماً في تعليم النقاط الخلافية، حثّ الأطراف على أن تكون مرنة وبراغماتية خلال سعيها لإيجاد حلول حتى يتـم الحـفاظ على الزخـم الإيجابـي.

تجدر الاشارة إلى أن الاجتماعات الثلاثية تعقد بانتظام تحت إشراف اليونيفيل منذ نهاية حرب عام 2006. وقد أصبحت هذه الاجتماعات آلية أساسية لإدارة النزاعات وبناء الثقة بين الأطراف.