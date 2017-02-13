﻿البرلمان المصري يصوّت اليوم على التعديل الوزاري

القاهرة ـ «القدس العربي»: تسلم رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أمس الاثنين، قائمة التعديل الوزاري من مجلس الوزراء، تمهيدا للتصويت عليه في جلسة اليوم الثلاثاء، فيما كشفت مصادر في مجلس الوزراء أن التعديل سيشمل من 9 إلى 11 وزارة، بينهم وزراء في المجموعة الاقتصادية.

وكان النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» قد صرح بأن قائمة التعديل قد وصلت للمجلس، ولكنه أكد على أنها لم تعرض على أي من الهيئات البرلمانية الممثلة في البرلمان.

مصدر في مجلس الوزراء قال لـ«القدس العربي» إن «التعديل الوزاري متوقع أن يشمل وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية والاستثمار والنقل والثقافة والزراعة والقوى العاملة والتعليم العالي والري». واستبعد تغيير وزراء الدفاع والداخلية والعدل والإنتاج الحربي والخارجية.

من جهته، أوضح النائب خالد شعبان عضو تكتل 25 ـ 30 المعارض، لـ«القدس العربي» أن «التعديل الوزاري لم يطلع عليه أحد، ولم تصل إلى أي من النواب قائمة التعديلات، وأظن أن التصويت والمناقشة ستتم في الجلسة نفسها اليوم».

وأضاف: «لم يحدث أي تشاور مع أي من الهيئات أو التكتلات البرلمانية بخصوص التعديل، وتم التعامل مع التعديل على أنه من الأسرار العليا».

وتابع: «كنا قد طلبنا سابقا أن يجتمع كل وزير مع اللجنة المختصة في وزارته في البرلمان ويلقي عليها بيانا توضيحيا عن خطته لتطوير وزارته ورؤيته لإدارتها لنضمن أن يكون التعديل جيداً، وحتى نطمئن إلى أنهم إضافة حقيقية للحكومة وليسوا امتدادا لمن سبقوهم، ونضمن كذلك التزام الوزراء بخطة محددة يمكننا محاسبتهم عليها، ولكن لم يحدث ذلك ولا أظنه سيحدث غدا، فالمعلومات المتاحة قليلة للغاية في هذا الشأن».

وكان علب مصيلحي رئيس لجنة الشؤون البرلمانية في المجلس، قد تنحى عن رئاسة اللجنة صباح أمس، عقب انتهاء أعمال اللجنة، بعد أن تلقى اتصالا من رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أخبره خلاله بتوليه مقعدا وزاريا في التعديل المرتقب. وأوضح مصيلحي أنه سيتقدم باستقالته من مجلس النواب للفصل بين السلطات كما ينص الدستور بعد تصويت البرلمان بالموافقة على التعديل.

ومن المنتظر، طبقا للتوقعات، أن يتسلم مصيلحي، الذي شغل منصب وزير التضامن الاجتماعي في فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وزارة الاستثمار أو التموين.

من ناحية أخرى ترددت أنباء عن تولي شيرين الشربيني نائب محافظ البنك المركزي، حقيبة التخطيط. وجرى تداول أسماء المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار عمر مروان، لتولي حقيبة الشؤون القانونية ومجلس النواب. ومن التوقعات أيضاً تسلم هشام الشريف مؤسس مركز معلومات مجلس الوزراء ورئيسه الأسبق، حقيبة التنمية المحلية، أحمد نوار الفنان التشكيلي، حقيبة الثقافة، ومعوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، حقيبة التعليم العالي، وهاني سويلم أستاذ إدارة المياه والتنمية المستدامة، حقيبة الري.

يشترط الدستور لتمرير التعديل موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، عملاً بالمادة 147 التي تنص على «لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

الأنباء الصادرة من البرلمان تؤكد اطمئنان الحكومة لتمرير التعديل بسهولة، حيث أن ائتلاف «دعم مصر» سيصوت لصالح التعديل رغم تحفظ بعض أعضائه على توقيت طرحه، فضلاً عن اتجاه ممثلي حزب «المصريين الأحرار» للتصويت لصالح التعديل مما يضمن مروره.