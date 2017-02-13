﻿النظام المصري يستنزف معارضين بالكفالات

القاهرة ـ «القدس العربي»: آثار قرار النيابة المصرية بالإفراج عن الشاب خالد محمود الذي يبلغ من العمر 19 سنة بكفالة 50 ألف جنيه مصري، في قضيتين تظاهر والانتماء إلى تنظيم سياسي غير مشروع، جدلا وغضبا في الأوساط السياسية المصرية بشأن عقاب الكفالات الذي تستخدمه الدولة ضد السياسيين من القوى المدنية.

وألقي القبض على خالد من منزله في منطقة حلوان في القاهرة فجر 25 يناير/ كانون الثاني الماضي ووجهت اليه تهم الانتماء لتنظيم غير شرعي، وبعد حبسه 4 أيام أصدرت النيابة قرارا بالإفراج عنه بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه. وعندما توجه محامي خالد لدفع الكفالة في قسم حلوان فوجىء بتغير القرار لتصبح الكفالة 30 ألف جنيه.

وبعد محاولات لجمع المبلغ ودفعه بالفعل، رفضت الأجهزة الأمنية الإفراج عنه ونقلت خالد إلى قسم قصر النيل واخبرت محاميه عن وحود أمر ضبط وإحضار في قضية تحمل رقم 30 قصر النيل الخاصة بالتظاهر أمام نقابة الصحافيين ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير.

لم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد للقبض علي المحامي مهاب الإبراشي اثناء حضوره جلسة التحقيق مع خالد بزعم أن هناك أمر ضبط وإحضار باسمه وعرضه على النيابة التي أمرت بالإفراج عن كل منهم بكفالة قدرها 20 ألف جنيه على ذمة القضية.

وفشل حزب الكرامة والقوى السياسية في دفع الـ 40 الف جنيه ما يعني إعادة عرض خالد ومهاب على النيابة مرة أخرى.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تتخذ فيه النيابة قرارات بالافراج على ذمة القضايا بكفالات مرتفعة، فسبق ان أمرت بالإفراج عن 47 شابا في القضية التي عرفت بتظاهرة الأرض بكفالة 100 الف جنيه لكل منهم على ذمة القضية، أي ما مجموعه 4 مليون و700 الف جنيه، وقد نجحت القوى السياسية المدنية واللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في سدادها والإفراج عن الشبان.

في هذا السياق، قال محمد البسيوني أمين حزب الكرامة لـ «القدس العربي» إن «النظام السياسي في مصر يحاول لي ذراع المعارضة من خلال استنزافها بكفالات غير مسبوقة في القضايا السياسية».

واضاف أن «الأجهزة الأمنية تلقي القبض على الشباب ثم تقضي النيابة بكفالة كبيرة ما يمثل استنزافا لأهالي شباب السياسيين واحزابهم في وقت تظل القضايا مفتوحة يومكن ان يعاد تحريكها حال مزاولة أي نشاط سياسي».

واعتبر أن «ما يحدث اشبه بالإتاوة التي يفرضها النظام على الشباب والأحزاب لإجبارهم عن التوقف عن ممارسة اي نشاط سياسي علي الأرض».

وزاد: «يحاولون حرمان الفقراء بشكل عام من ممارسة حقوقه السياسية لأن الفقراء لن يتمكنوا من دفع مثل هذه الكفالات ولن يكون أمامهم سوى السجن او الصمت واعتزال العمل السياسي».

إلى ذلك، قال وائل ربيع، محامي خالد ومهاب، إن القبض على مهاب اثناء أداء عمله غير قانوني، وان الكفالات باتت تمثل استنزافا لكل من يمارس نشاطا سياسيا.

وأكد ان الشباب سيعاد عرضهم على النيابة بعد فشل القوى المدنية في جمع الـ 40 ألف جنيه.