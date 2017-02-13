﻿السيسي يستقبل عون: مستعدون لدعم قدرات الجيش اللبناني

القاهرة ـ «القدس العربي»: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، إن بلاده مستعدة لدعم قدرات الجيش اللبناني ومختلف أجهزته الأمنية في إطار تعاون البلدين لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمعه بالرئيس اللبناني ميشال عون، الذي يزور القاهرة للمرة الأولى منذ انتخابه رئيسا للبنان في أكتوبر/ تشرين الأول.

ولم يوضح السيسي نوع الدعم الذي قد تقدمه بلاده للجيش اللبناني.

وقال: «تطرقت مباحثاتنا إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والأزمة السورية وأزمة اللاجئين التي يعاني منها لبنان».

وأضاف: «اتفقنا على ضرورة وقوف الدولتين معا ضد مخاطر الإرهاب حيث أعربت لفخامته عن استعداد مصر لدعم قدرات الجيش اللبناني ومختلف أجهزته الأمنية».

وشدد السيسي على أن «مصر سعت دومًا للحفاظ على كيان واستقرار الدولة اللبنانية ومؤسساتها، حيث تواصلت على مدار الفترة الماضية مع مختلف القوى السياسية اللبنانية لتأكيد ضرورة اعتماد الحوار أساسًا لحل الخلافات».

وبين كذلك أن بلاده من «أولى الدول التى رحبت بقدرة اللبنانيين على التوصل إلى تسوية سياسية صُنعت فى لبنان بعيدًا عن تدخل القوى الخارجية».

وأكد أن مباحثاته مع عون تطرقت إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية التى تهم البلدين، في مقدمتها مكافحة الإرهاب والأزمة السورية وأزمة اللاجئين التي يعاني منها لبنان.

وقال عون: «مصر الاعتدال والانفتاح والسند والعضد ويمكنها إطلاق مبادرات إنقاذ عربية تقوم على وضع استراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب الذي يضرب في أرضنا ويستبيح أهلنا».

وأضاف «مصر قادرة على إيجاد حلول سياسية للأزمات الملحة في الوطن العربي، خاصة في سوريا، التي تنتشر فيها النار منذ سنوات وألقت نتائجها حملا كبيرا على كاهل لبنان حيث تجلت بزيادة ما يقارب 50 ٪ من عدد سكانه».

وتابع: «لا خلاص من ظاهرة الإرهاب الا بالتضامن الكامل في مواجهته»، موضحا أن «الإرهاب لا يميز بين دول وشعوب وأديان، بل يتبع عقيدة القتل والتدمير وهي عقيدة منافية لمنطق الحياة ولثروة الحياة الإنسانية».

المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، قال لـ«القدس العربي» «الزيارة مهمة للغاية لترتيب الشراكة بين مصر ولبنان في المرحلة المقبلة، خصوصا بشأن الملفات الخاصة في العلاقات الثنائية بين البلدين».

وأضاف أن «لبنان قريب من أحداث كبيرة في المنطقة، وبالتالي فالملفات الإقليمية، خصوصا سوريا، هي على جدول التفاهمات بين الرئيسين بالإضافة للملف الفلسطيني والتفاهم حول سبل مكافحة الإرهاب».

النائب أحمد إمبابي، وكيل لجنة الشؤون العربية في البرلمان، قال لـ«القدس العربي»، إن لبنان عانى معاناة كبيرة في الفترة الماضية خصوصا فترة عدم وجود رئيس للجمهورية وخلال هذه الفترة بذلت مصر جهودا لرأب الصدع في هذا البلد».

وأوضح أن «مصر استغلت علاقاتها المميزة بكل الأطراف اللبنانية لإنجاز الانتخابات الرئاسية و المساعدة في تشكيل الحكومة، فضلا عن الشراكة الاقتصادية المصرية اللبنانية التي تحوز على اهتمام الجانبين».

أما رابحة علام، المتخصصة في الشأن اللبناني والباحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية، فأشارت لـ«القدس العربي» إلى أن «التعاون اللبناني مع مصر اقتصاديا يحظى باهتمام مشترك بالفعل إذ تم اكتشاف حقول غاز مشتركة في شرق المتوسط، ويحتاج لبنان للدعم المصري فب هذا الشأن، خصوصا وأن لمصر سابقة جيدة في مجال الاستثمار في الطاقة في لبنان».