اعتداء على مقبرة مسيحية يثير موجة استنكار في تونس

تونس – «القدس العربي»: أثارت حادثة اعتداء مجهولين على مقبرة مسيحية في تونس، موجة من الاستنكار، حيث عبر عدد من السياسيين والنشطاء عن إدانتهم للحادثة ودعوا الحكومة إلى حماية معالم الديانات غير الإسلامية، فيما اتهم آخرون وسائل الإعلام بتضخيم الحادثة.

وقام مجهولون، الأحد، بالاعتداء على مقبرة للمسيحيين قُرب مدينة صفاقس (جنوب شرق)، حيث حطموا صلبان عدد من الأضرحة، مستغلين عدم وجود حارس للمقبرة.

وعبّر النائب محمد بن سالم عن إدانته للحادثة التي اعتبر أنها معزولة، مؤكدا أن الشعب التونسي متسامح بطبعه و»هناك مقابر للمسيحيين في تونس بحكم التاريخ ووجود الاستعمار الفرنسي لمدة طويلة، فثمة مقابر لما يسمى بـ»المعمرين»، ولكن ليس هناك أي مبرر لوقوع هذا النوع من الحوادث، ونحن ندينها بغض النظر عن الدوافع التي تقف خلفها».

وكتب أحد النشطاء على موقع «فيسبوك» ويُدعى أيمن «نحن كمسلمين ضد هذا الاعتداء لأن ديننا يمنع هذا الأمر، ومن قام بهذا الاعتداء يريد تشويه سمعة المسلمين، والواقع غير ذلك فسيدنا عمر (بن الخطاب) عندما دخل القدس لم يهدم كنيسة ولم يلمس أي صليب، بل أعطاهم العهدة العمرية، وإلى اليوم مسيحيو القدس يفتخرون بذلك»، ودعا مستخدم آخر يُدعى محمد الحكومة إلى حماية معالم الديانات غير الإسلامية، وتنظيم مسيرة احتجاجية بمشاركة الرؤساء الثلاثة تكريما لحرمة الموتى، فيما اتهم أحد النشطاء وسائل الإعلام بتضخيم الحادث للبحث عن الإثارة، مشيرا إلى أن الإعلام يحاول «إثارة الفوضى» قبل المناسبات الانتخابية، في إشارة إلى الانتخابات البلدية والجهوية التي يفترض إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.