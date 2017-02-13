﻿ميسي يتبرع لإعادة إنشاء مركز رياضي في الأرجنتين

بوينس آيريس – د ب أ: كشفت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة قائد منتخب الأرجنتيني، تبرع بمبلغ 280 ألف دولار لترميم أحد المراكز الرياضية داخل أحد الأحياء الفقيرة لمدينة لانوس، الواقعة على أطراف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس. وتبرع ميسي، من خلال مؤسسته، التي تحمل اسمه، بأربعة ملايين و300 ألف بيزو أرجنتيني (277 ألف دولار) لمركز خوان بينيرو الرياضي. وستتمكن سلطات مدينة لانوس من إعادة تشغيل المركز الرياضي عن طريق استثمار المبلغ المذكور في ترميمه وإصلاحه، بعد فترة طويلة عانى فيها من الإهمال. وهذه ليست المرة الأولى، التي يقدم فيها ميسي تبرعات للأحياء الفقيرة في بلاده، حيث قامت مؤسسته في الأرجنتين خلال السنوات الأخيرة بتقديم معونات لإنشاء وترميم بعض المستشفيات والمراكز الرياضية وإنشاء منازل للأطفال في مختلف أقاليم الأرجنتين. كما تبرع بمقاعد مزودة بمحركات لمنتخب المعاقين الأرجنتيني.

بيل يعود إلى تدريبات الريال بعد انقطاع 3 أشهر

مدريد – الأناضول: عاد النجم الويلزي غاريث بيل الى تدريبات ريال مدريد الجماعية، بعد غياب أكثر من 3 أشهر إثر الإصابة التى تعرض لها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقال النادي: «التدريبات الجماعية للفريق شهدت مشاركة النجم الويلزي غاريث بيل الذي عمل مع المجموعة بشكل طبيعي، ليتلقى بذلك المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أنباء سارة بعودة اللاعب». وفي تغريدة على «تويتر»، قال بيل: «أول يوم أعود فيه للتدريبات على العشب، لا أطيق الانتظار للعودة للمشاركة مرة أخرى». وتعرض بيل لإصابة في القدم خلال مواجهة بين الريال وسبورتنغ لشبونة ضمن دوري أبطال أوروبا.

إدانة مدرب وستهام ومساعده بالسلوك غير الملائم

لندن – د ب أ: أدان الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم سلافن بيليتش مدرب وستهام بالسلوك غير الملائم قرب نهاية مباراة فريقه أمام وست بروميتش البيون السبت بالدوري. وانفعل بيليتش في وجه الحكم مايكل اوليفر بسبب بعض القرارات خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2/2 واشتد غضبه قرب نهاية المباراة عندما التقطت صورة له وهو يلقي بميكروفون عقب تسجيل ألبيون هدف التعادل. كما أدين نيكولا يورسيفيتش المدرب المساعد لوستهام بالسلوك غير الملائم بسبب واقعة منفصلة في الدقيقة 19 من المباراة، عندما تصرف بحالة من الغضب حيال الهدف الذي سجله سفيان فيغولي وتم الغاؤه بداعي التسلل. وتم طرد المدربين الى المدرجات.

غلق أحد مدرجات بروسيا دورتموند بسبب عدوانية جماهيره!

برلين – د ب أ: قررت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم غلق أحد مدرجات ملعب بروسيا دورتموند في مباراته المقبلة في الدوري الألماني، وتغريمه 100 ألف يورو، على خلفية الاعتداءات والإهانات، التي ارتكبتها جماهيره في مباراته الأخيرة أمام لايبزيغ. والعقوبة المذكورة هي ما طالبت به لجنة الانضباط قبل ثلاثة أيام، بعدما رفعت جماهير دورتموند العديد من اللافتات المهينة لنادي لايبزيغ وإلقاء أشياء داخل ملعب المباراة وإزعاج اللاعبين بـ»أقلام الليزر»، خلال مباراة الفريقين في الرابع من شباط/ فبراير الجاري. وقررت المحكمة الرياضية غلق المدرج الجنوبي، الذي يتسع لـ25 ألف مشجع، كما يعد المكان المفضل لرابطة مشجعي الفريق الألماني (أولتراس).

ملعب «فينسنتي كالديرون» يستضيف نهائي كأس اسبانيا

مدريد – الأناضول: أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إقامة المباراة النهائية لكأس إسبانيا على ملعب «فينسنتي كالديرون» بالعاصمة مدريد. ووفقا لموقع الاتحاد المحلي: «تم الاستقرار على إقامة نهائي الكأس بين برشلونة وألافيس يوم 27 مايو/ أيار المقبل على ملعب فينسنتي كالديرون معقل أتلتيكو مدريد». وشهد الملعب المستضيف لنهائي الكأس جدلاً معتاداً كل عام، خصوصاً بعد رفض بلباو وريال مدريد استضافة المباراة. يذكر أن برشلونة تأهل إلى النهائي بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بمجموع المباراتين 3-2، فيما تأهل آلافيس بعد الفوز على سيلتا فيغو 1/0 بإجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

تقليص ميزانية فولفسبورج الألماني!

برلين – د ب أ: أتسم رد فعل فولفسبورج الألماني بالحذر شديد، على تقارير وسائل إعلام ألمانية تفيد بأن مالكي النادي (شركة فولكس فاغن) ربما يقلصون إلتزامهم المادي، بما يقرب من 20 مليون يورو في الموسم. ويتردد أن فولفسبورغ سيحصل على 100 مليون يورو في الموسم، لكن شركة صناعة السيارات الألمانية يتعين عليها دفع غرامات مالية كبيرة وتعويضات تتعلق بفضيحة انبعاثات العوادم من مركبات الديزل التي تنتجها الشركة. وقال المدير التنفيذي للنادي فولفغانغ هوتزه: «كل تركيزنا منصب على القتال للابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط وأي شيء آخر ليس مشكلة لنا». وقال إن النادي سيجري محادثات مع شركة فولكس فاغن تتعلق باستراتيجية طويلة الأمد، وأنهم مستعدون للقيام بدورهم لمساعدة الشركة ماديا في ما يتعلق بقضية الانبعاثات.