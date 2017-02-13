﻿توني نادال يفترق عن ابن أخيه بنهاية الموسم الجاري

مدريد – رويترز: أبلغ المدرب توني نادال مجلة ايطالية متخصصة في التنس انه سيفترق عن ابن اخيه رفائيل نادال بنهاية الموسم الحالي لانه بات يشعر بتراجع دوره وسط كتيبة الأسماء اللامعة التي تتعاون مع النجم الاسباني.

ويعمل المدرب البالغ من العمر 55 عاما مع نادال، الحائز على 14 لقبا في البطولات الأربع الكبرى منذ فترة طويلة وقبل أن يلمع اسمه في سماء التنس بالفوز بلقب فرنسا المفتوحة شابا يافعا في 2005. وقال توني نادال بعد أسبوعين من مشاهدة ابن اخيه يخسر في نهائي استراليا المفتوحة أمام روجر فيدرر في مباراة من خمس مجموعات إنه سيركز بعد انتهاء الموسم الحالي على تدريب المواهب الواعدة في اللعبة. وقال في اشارة الى أكاديمية رفائيل نادال التي افتتحت في اكتوبر تشرين الاول الماضي في مايوركا: «اعتبارا من الموسم المقبل لن أدرب رفائيل وسأركز جهودي تماما للاكاديمية.» وتابع: «علاقتي بان أخي كانت ممتازة دوما. لم تشهد علاقتنا أي أزمة على مدار كل هذه السنوات». مضيفا انه شعر بتهميش دوره منذ أصبح كارلوس كوستا مديرا لأعمال نادال. وقال: «في الحقيقة تراجع دوري خلال السنوات الأخيرة لدرجة اني لم أعد صاحب القرار.» وانضم كارلوس مويا المصنف الأول عالميا سابقا الى الجهاز التدريبي لنادال هذا الموسم في محاولة لانعاش مسيرة اللاعب بعد عامين عانى خلالهما من الاصابات. ولم يفز نادال بأي لقب في البطولات الأربع الكبرى منذ فوزه بفرنسا المفتوحة للمرة التاسعة في 2014 وانسحب من نسخة العام الماضي وغاب عن ويمبلدون بسبب اصابة في المعصم.