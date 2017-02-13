﻿كازينز يقود كينغز إلى الفوز على بيليكانز

واشنطن – رويترز: أحرز داماركوس كازينز 28 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة ليفوز سكرامنتو كينغز 105-99 على نيو أورلينز بيليكانز في دوري السلة الامريكي للمحترفين.

وسجل دارين كوليسون 20 نقطة ومرر ثماني كرات حاسمة لصالح كينجز الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي. وفاز ديترويت بيستونز 102-101 على تورونتو رابتورز بعدما سجل كنتافيوس كالدويل-بوب 21 نقطة بينها خمس في الدقيقة الأخيرة. وعوض بيستونز تخلفه بفارق 16 نقطة في الربع الأخير لينتصر بينما أهدر ديمار ديروزان رمية في النهاية كانت ستمنح رابتورز الفوز. وهذه هي الخسارة العاشرة لتورونتو (32-23) في اخر 14 مباراة. وأحرز آندرو ويغينز 27 نقطة وأضاف كارل-أنطوني تاونز 22 نقطة ليتغلب مينيسوتا تيمبروولفز 117-89 على شيكاغو بولز الذي لعب بدون جيمي باتلر ودوين ويد ونيكولا ميروتيتش وبول زيبسر.